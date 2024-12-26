الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

انفراجة في أزمة جبل الأولياء بالسودان، وانتهاء خطر المياه بالنيل الأبيض يتطلب أسبوعًا

انفراجة في أزمة خزان
انفراجة في أزمة خزان جبل الأولياء، فيتو

 كشفت وسائل إعلام سودانية عن انفراجة في سد جبل الأولياء، الذي تسبب في أزمة غرق عدد من القرى السودانية على طول النيل الأبيض بالسودان، حيث أكد شهود عيان، اليوم الخميس، انخفاض مناسيب النيل الأبيض قرى جنوب خزان جبل أولياء، ما أسهم في تراجع مستوى الفيضان في الجزيرة "أبا" وبعض المناطق، التي غمرتها المياه في الأيام الماضية.

انفراجة في أزمة جبل الأولياء


وذكرت بعض المصادر للصحيفة السودانية "دارفور 24"، أنه تم فتح بعض بوابات خزان جبل الأولياء، مشيرين إلى استمرار العمل لفتح بقية البوابات.

أزمة إغلاق خزان جبل الأولياء، فيتو
أزمة إغلاق خزان جبل الأولياء، فيتو


وقال أحد سكان جزيرة "أبا"، التي غرقت جراء إغلاق بوابات سد جبل الأولياء، لـ "دارفور 24" أن الأزمة الإنسانية فى الجزيرة لا تزال متفاقمة، رغم تدخل مسئولين بمحليتى ربك وكوستى والحكومية الولائية وبعض المنظمات السودانية، لتقديم الدعم للمتضررين.
وتسبب غلق بوابات جبل الأولياء في تشريد 83 ألف نسمة بـولاية النيل الأبيض، حيث أشارت وسائل إعلام سودانية، منها الراكوبة، إلى أن الأزمة الانسانية، التي خلفها الفيضان فوق طاقة سكان المناطق والقرى المتضررة. 
وأكدت وسائل الإعلام السودانية أن هنالك صعوبات تواجهها الكوادر الطبية والمرضى في مركز العزل لمرضى الكوليرا، في حين يعاني السكان من انعدام مياه الشرب والأدوية والمحاليل الوريدية.

آلاف النازحين من القرى بسبب أزمة جبل الأولياء


كما أشارت وسائل الإعلام السودانية إلى أن آلاف من النازحين خارج جزيرة أبا، يقيم  بعضهم في العراء، وأنهم في حاجة ماسة إلى وجبات غذائية ومياه شرب ومواد إيواء.

بوابات سد جبل الأولياء، فيتو
بوابات سد جبل الأولياء، فيتو


وأكد الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم أن " الموقف في أزمة غرق قطاعات على طول النيل الأبيض بالسودان في جنوب خزان جبل الأولياء واحتمالات تفاقم الأمر واحتمالات نجاح الحلول في تقليل المخاطر".
وأشار الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم إلى أن صور الاقمار الاصطناعية هناك رصدت ارتفاع تدريجي في التدفق من خزان جبل الأولياء، وبناء عليه يحتمل فتح بوابات إضافية بخزان جبل الأولياء، ومن المتوقع خفض منسوب بحيرة جبل الأولياء تدريجيًا، في حال استمرار فتح بوابات اضافية، وغير معلوم إلى أي حد وفق تشغيل البوابات، حسبما قال هاني إبراهيم.
وأوضح هاني إبراهيم أن خزان جبل الأولياء يسع حوالي 3.5 مليار متر من المياه، ويضم حوالي 40 بوابة رئيسية بخلاف بوابات الطوارئ.

ما زالت قرى النيل الأبيض بالسودان تتعرض للفيضانات


وعن موقف جنوب الخزان قال هاني إبراهيم “ما زالت جزيرة أبا ونطاقات أخرى تتعرض للغمر في كوستي، وغير متوقع انحسار المياه قبل أسبوع نظرًا لطول المسافة من موقع أبا والنطاقات الأخرى إلى الخزان بحوالي 240- 250  كم”.

غرق القري في النيل الأبيض، فيتو
غرق القري في النيل الأبيض، فيتو


وقال هاني إبراهيم إن: "تأثر الجزيرة والنطاقات الأخرى بخفض منسوب بحيرة الخزان والقطاع الجنوبي للنيل الأبيض، نوعيًا، يحتاج لفترة زمنية، بالإضافة إلى أن عملية تشغيل جبل الأولياء، على الرغم من انخفاض منسوب النيل الأزرق في الجهة الاخرى بما يعني اريحية في تمرير تدفقات مرتفعة من جبل الأولياء يستلزم ان تكون التدفقات بحسابات معينة حتى لا تتفاقم القطاعات المتضررة حاليًا، وتتعرض لانهيارات في التربة المشبعة بالمياه حاليًا، خاصة الجسور الترابية التي تعرضت للكسر في قطاعات عديدة".
وأكد هاني إبراهيم "أن التشغيل لخزان جبل الأولياء يجب أن يكون بشكل تدريجي، حتى لو كانت الظروف مثالية في مجرى النيل وتسمح له بإطلاق تدفقات كبيرة".

ارتفاع مناسيب النيل الأبيض خلال أسبوعين


وفيما يتعلق بسد مروي على النيل الرئيسي، بعد خزان جبل الأولياء، قال هاني إبراهيم "بدأ يتراجع نوعيًا منسوبه وإن كان ما زال مرتفع ولكن تراجعه بشكل بسيط اي ان الأمر أصبح ملائم تمامًا لتشغيل تدريجي لخزان جبل الأولياء".
وعن التخوفات من تفاقم أزمة جبل الأولياء، قال هاني إبراهيم: "من أهم الأسباب لاستمرار غمر تلك النطاقات، غياب أعمال الصيانة الدورية للسدود الترابية التي تحمي المناطق الضعيفة على طول مجرى النيل الأبيض من أي تأثير، سواء لارتفاع منسوب بحيرة الخزان أو ارتفاع منسوب النيل الأبيض بشكل عام، تحديدًا جنوب الخزان، والتمدد للمياه كان لمسافات كبيرة وليس حواف النهر فقط أو حواف الجزيرة".

غرق القري بالسودان، فيتو
غرق القرى بالسودان، فيتو


وأوضح الباحث في الشأن الإفريقي أنه "خلال الفترة القادمة تحديدًا حوالي أسبوعين، سوف ترتفع مناسيب النيل الأبيض تدريجيًا، بالتزامن مع بدء ارتفاع نوعي في منسوب نيل فيكتوريا "أوغندا"، وتم تسجيله منذ الأمس بالتزامن مع ارتفاع نوعي في بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت وهو يشير إلى ارتفاع نوعي في التدفق في الفترة القادمة".
وطالب هاني إبراهيم بـ "تشغيل تدريجي لخزان جبل الأولياء، واستمرار ذلك لفترة طويلة وخفض المنسوب إلى أدنى حد ممكن، ومراجعة أمان السد وكافة التحذيرات بشأن الخزان، خاصة وأنه في نطاق شهد اشتباكات عديدة الفترة من نوفمبر من العام الماضي وحتى الآن لتحديد مدى جاهزية الخزان لاحقا لأعمال الملء".
 

كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

السودان: سقوط أكثر من 165 قتيلا خلال يومين في دارفور وأم درمان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سد جبل الأولياء خزان جبل الاولياء إغلاق بوابات سد جبل الأولياء ولاية النيل الابيض النيل الأبيض بالسودان أزمة سد جبل الأولياء

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: 24.6 مليون شخص في السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي

كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

منظمة إغاثية دولية: السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم

السودان: سقوط أكثر من 165 قتيلا خلال يومين في دارفور وأم درمان
ads

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر إعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025

مساعد وزير الداخلية: قبول 2950 طالبا في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025

80 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب قبل قرار المركزي، وصل لهذا السعر بالصاغة

مصير حفلات حمو بيكا في رأس السنة بعد القبض عليه بتهمة حيازة سلاح أبيض

مساعد وزير الداخلية يكشف معايير وضوابط اختيار المقبولين في كلية الشرطة 2025

عطل يضرب خدمات إنستا باي

هاتف شيخ الأزهر يثير ضجة بين المصريين، والنشطاء يكشفون سر محمول الإمام الطيب (فيديو)

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

منوعات

المزيد

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 26-12-2024

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح أمام ثعالب ليستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الشفاء من الأمراض في ليلة الجمعة ويومها

جامعة الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة الـ 52 لكلية طب البنات (صور)

«أفمن يخلق كمن لا يخلق»، محمد سيد طنطاوي يتناول توبيخ الله للكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية