انفراجة في أزمة جبل الأولياء بالسودان، وانتهاء خطر المياه بالنيل الأبيض يتطلب أسبوعًا

كشفت وسائل إعلام سودانية عن انفراجة في سد جبل الأولياء، الذي تسبب في أزمة غرق عدد من القرى السودانية على طول النيل الأبيض بالسودان، حيث أكد شهود عيان، اليوم الخميس، انخفاض مناسيب النيل الأبيض قرى جنوب خزان جبل أولياء، ما أسهم في تراجع مستوى الفيضان في الجزيرة "أبا" وبعض المناطق، التي غمرتها المياه في الأيام الماضية.

انفراجة في أزمة جبل الأولياء



وذكرت بعض المصادر للصحيفة السودانية "دارفور 24"، أنه تم فتح بعض بوابات خزان جبل الأولياء، مشيرين إلى استمرار العمل لفتح بقية البوابات.

أزمة إغلاق خزان جبل الأولياء، فيتو



وقال أحد سكان جزيرة "أبا"، التي غرقت جراء إغلاق بوابات سد جبل الأولياء، لـ "دارفور 24" أن الأزمة الإنسانية فى الجزيرة لا تزال متفاقمة، رغم تدخل مسئولين بمحليتى ربك وكوستى والحكومية الولائية وبعض المنظمات السودانية، لتقديم الدعم للمتضررين.

وتسبب غلق بوابات جبل الأولياء في تشريد 83 ألف نسمة بـولاية النيل الأبيض، حيث أشارت وسائل إعلام سودانية، منها الراكوبة، إلى أن الأزمة الانسانية، التي خلفها الفيضان فوق طاقة سكان المناطق والقرى المتضررة.

وأكدت وسائل الإعلام السودانية أن هنالك صعوبات تواجهها الكوادر الطبية والمرضى في مركز العزل لمرضى الكوليرا، في حين يعاني السكان من انعدام مياه الشرب والأدوية والمحاليل الوريدية.

آلاف النازحين من القرى بسبب أزمة جبل الأولياء



كما أشارت وسائل الإعلام السودانية إلى أن آلاف من النازحين خارج جزيرة أبا، يقيم بعضهم في العراء، وأنهم في حاجة ماسة إلى وجبات غذائية ومياه شرب ومواد إيواء.

بوابات سد جبل الأولياء، فيتو



وأكد الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم أن " الموقف في أزمة غرق قطاعات على طول النيل الأبيض بالسودان في جنوب خزان جبل الأولياء واحتمالات تفاقم الأمر واحتمالات نجاح الحلول في تقليل المخاطر".

وأشار الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم إلى أن صور الاقمار الاصطناعية هناك رصدت ارتفاع تدريجي في التدفق من خزان جبل الأولياء، وبناء عليه يحتمل فتح بوابات إضافية بخزان جبل الأولياء، ومن المتوقع خفض منسوب بحيرة جبل الأولياء تدريجيًا، في حال استمرار فتح بوابات اضافية، وغير معلوم إلى أي حد وفق تشغيل البوابات، حسبما قال هاني إبراهيم.

وأوضح هاني إبراهيم أن خزان جبل الأولياء يسع حوالي 3.5 مليار متر من المياه، ويضم حوالي 40 بوابة رئيسية بخلاف بوابات الطوارئ.

ما زالت قرى النيل الأبيض بالسودان تتعرض للفيضانات



وعن موقف جنوب الخزان قال هاني إبراهيم “ما زالت جزيرة أبا ونطاقات أخرى تتعرض للغمر في كوستي، وغير متوقع انحسار المياه قبل أسبوع نظرًا لطول المسافة من موقع أبا والنطاقات الأخرى إلى الخزان بحوالي 240- 250 كم”.

غرق القري في النيل الأبيض، فيتو



وقال هاني إبراهيم إن: "تأثر الجزيرة والنطاقات الأخرى بخفض منسوب بحيرة الخزان والقطاع الجنوبي للنيل الأبيض، نوعيًا، يحتاج لفترة زمنية، بالإضافة إلى أن عملية تشغيل جبل الأولياء، على الرغم من انخفاض منسوب النيل الأزرق في الجهة الاخرى بما يعني اريحية في تمرير تدفقات مرتفعة من جبل الأولياء يستلزم ان تكون التدفقات بحسابات معينة حتى لا تتفاقم القطاعات المتضررة حاليًا، وتتعرض لانهيارات في التربة المشبعة بالمياه حاليًا، خاصة الجسور الترابية التي تعرضت للكسر في قطاعات عديدة".

وأكد هاني إبراهيم "أن التشغيل لخزان جبل الأولياء يجب أن يكون بشكل تدريجي، حتى لو كانت الظروف مثالية في مجرى النيل وتسمح له بإطلاق تدفقات كبيرة".

ارتفاع مناسيب النيل الأبيض خلال أسبوعين



وفيما يتعلق بسد مروي على النيل الرئيسي، بعد خزان جبل الأولياء، قال هاني إبراهيم "بدأ يتراجع نوعيًا منسوبه وإن كان ما زال مرتفع ولكن تراجعه بشكل بسيط اي ان الأمر أصبح ملائم تمامًا لتشغيل تدريجي لخزان جبل الأولياء".

وعن التخوفات من تفاقم أزمة جبل الأولياء، قال هاني إبراهيم: "من أهم الأسباب لاستمرار غمر تلك النطاقات، غياب أعمال الصيانة الدورية للسدود الترابية التي تحمي المناطق الضعيفة على طول مجرى النيل الأبيض من أي تأثير، سواء لارتفاع منسوب بحيرة الخزان أو ارتفاع منسوب النيل الأبيض بشكل عام، تحديدًا جنوب الخزان، والتمدد للمياه كان لمسافات كبيرة وليس حواف النهر فقط أو حواف الجزيرة".

غرق القرى بالسودان، فيتو



وأوضح الباحث في الشأن الإفريقي أنه "خلال الفترة القادمة تحديدًا حوالي أسبوعين، سوف ترتفع مناسيب النيل الأبيض تدريجيًا، بالتزامن مع بدء ارتفاع نوعي في منسوب نيل فيكتوريا "أوغندا"، وتم تسجيله منذ الأمس بالتزامن مع ارتفاع نوعي في بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت وهو يشير إلى ارتفاع نوعي في التدفق في الفترة القادمة".

وطالب هاني إبراهيم بـ "تشغيل تدريجي لخزان جبل الأولياء، واستمرار ذلك لفترة طويلة وخفض المنسوب إلى أدنى حد ممكن، ومراجعة أمان السد وكافة التحذيرات بشأن الخزان، خاصة وأنه في نطاق شهد اشتباكات عديدة الفترة من نوفمبر من العام الماضي وحتى الآن لتحديد مدى جاهزية الخزان لاحقا لأعمال الملء".



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