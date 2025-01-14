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محافظات

بدء موسم عصير محصول القصب بمصانع سكر كوم أمبو بأسوان (صور)

مصنع السكر فى كوم
مصنع السكر فى كوم أمبو

 كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بحضور السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بدء تشغيل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بمصانع كوم أمبو موسم عصير محصول القصب بمشاركة الكيميائى صلاح فتحى العضو المنتدب التنفيذى للشركة، وطه حسين رئيس المدينة، فضلًا عن قيادات الشركة والمصنع والعاملين بها.

 ومن جانبه نقل السكرتير العام تحيات محافظ أسوان، وتهنئته بهذه المناسبة لبدء موسم عصير القصب، مؤكدًا على الجهود المتميزة التى تبذلها إدارة مصانع سكر كوم أمبو فى الارتقاء بالمنتجات المتنوعة المستخرجة من قصب السكر، بجانب الاهتمام بمنظومة الإصحاح البيئى للمصنع، مع الالتزام بآلية تسهيل حركة دخول وخروج جرارات المحصول من الجرارات الزراعية.

مصانع سكر كوم أمبو 

 يذكر أن مصانع سكر  كوم أمبو تضم محطة توليد الطاقة الكهربائية ذاتيًا بطاقة 27 ميجا وات من خلال البخار ضمن الجهود المبذولة لتوليد الطاقة النظيفة، وأيضًا بطارية إستخلاص العصارات، فضلًا عن تفقد عربات سير نقل السكر، كما أن المصنع ينتج فى الموسم الواحد نحو 200 ألف طن من السكر، ويتم عصر نحو 15 ألف طن يوميًا، وأن نسبة إنتاج مصنع سكر كوم أمبو  تمثل نحو 20% من إجمالى إنتاج شركة السكر للصناعات التكاملية.

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​ أسوان قصب سكر موسم الحصاد مصانع

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