بمناسبة الاحتفال بعيد أسوان القومى، إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة (فيديو وصور)

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى، بمناسبة الاحتفال بعيد أسوان القومي الـ 54، والذي يتمثل في الذكرى السنوية لافتتاح السد العالي عام 1971.

ورافق المحافظ كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن الدكتور محمد رشدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، واللواء طلعت عبد الهادى نائب مدير أمن أسوان، علاوة على القيادات التنفيذية.

محافظ أسوان يهنىء رئيس الجمهورية

وقدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، وأهالى أسوان، وأيضًا لبناة السد العالى، مضيفا “نحيي هذه الذكرى العزيزة، والتي تواكب افتتاح مشروع السد العالي أعظم صرح هندسي في الألفية الثانية حيث كان هذا الإنجاز إحدى محطات التحدي التي شهدت ملحمة عظيمة في العصر الحديث”.

وأكد إسماعيل كمال أن محافظة أسوان دائمًا كانت وستظل منبع الخير والنماء لمصر، وتتواصل على أرضها الملاحم بإرادة قوية وعزيمة وإصرار حيث تشهد زهرة الجنوب خلال المرحلة الحالية ملاحم أخرى فى صورة مشروعات كبرى بالجمهورية الجديدة لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية، ولتتحول إلى مركزًا عالميًا ومقصدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتنوع مصادر الطاقة من أجل تغطية الاحتياجات المحلية.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى لبناة السد العالى الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل أن يرى هذا المشروع النور، وليكون بمثابة رسالة وعنوانًا لمواجهة قوى العدوان، ولتظل مصر الحبيبة صامدة أمام محاولات النيل من استقرارها بتلاحم وتكاتف شعبها العظيم وجيشها القوي وشرطتها الباسلة.

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