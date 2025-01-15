الفرح تحول إلى مأتم، مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بزفة عروسين بالغربية

تحولت زفة عروسين إلى مأتم في قرية كفر الديب التابعة لمركز زفتى في محافظة الغربية، إثر حادث تصادم مروع وقع خلال الزفة، حيث اصطدمت سيارتان بسبب السرعة الجنونية والاستعراض على الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب في العقد الثاني من عمره وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم بإصابات خطيرة، بينما أصيب الآخرون بإصابات طفيفة.

تلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز زفتى يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كفر الديب - نهطاي أثناء الزفة. بحسب التحريات الأولية، فإن السرعة الزائدة والاستعراض بين السائقين هما السبب الرئيسي وراء الحادث، حيث فقد السائقان السيطرة على مركبتيهما. وسقطت إحدى السيارات في ترعة مجاورة، بينما انقلبت الأخرى في الأراضي الزراعية المجاورة للطريق.

وقد شهدت القرية حالة من الحزن العميق بعد وقوع الحادث، حيث تم إلغاء الاحتفالات فورًا، وتحولت الأجواء من فرح إلى مأتم. تم نقل جثمان الشاب المتوفى والمصابين إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لتحديد المسؤوليات.

شهود عيان أكدوا أن الحادث وقع نتيجة للاستعراض والسباقات غير المسؤولة بين السيارات خلال الزفة، مما أدى إلى فقدان أحد السائقين السيطرة على سيارته واصطدامهما. وأضافوا أن الحادث كشف عن مخاطر الاستعراضات المتهورة على الطرق، خاصة في القرى التي تفتقر إلى بنية تحتية طرقية آمنة.

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة.

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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