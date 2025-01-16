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رياضة

باريس سان جيرمان ينجو من فخ نادي درجة خامسة في كأس فرنسا

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

كأس فرنسا، حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا أمام فريق إسبالي سان مارسيل أحد أندية الدرجة الخامسة في دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا للموسم الحالي 2024/2025.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من، وارن زائير إيمري في الدقيقة 37، وديزيري دوي في الدقيقة 67، وبرادلي باركولا في الدقيقة 88، وجونتشالو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

فيما سجل هدفي إسبلاي كل من، كيفيز جيتشي في الدقيقة 3، وماكسين فوميل في الدقيقة 71.

 

نانت يودع كأس فرنسا

وعلى جانب آخر، ودع فريق نانت منافسات كأس فرنسا من دور الـ 32 على يد فريق بريست، وذلك بالخسارة أمام بهدفين مقابل هدف.

وشارك مصطفى محمد مع نانت في الدقيقة 46 من عمر المباراة. 

وسجل الأهداف عبد الله سيما (24') وبرندان تشاردونيت (34') فيما سجل هدف نانت هوريست بالدقيقة 83.

وكان نانت قد تعادل مع موناكو في الدوري الفرنسي في آخر مبارياته بالدوري.

وسجل أهداف نانت كل من ماركوس أبلين في الدقيقة 12 وكينجسلي أميان في الدقيقة 46، فيما سجل أهداف موناكو، بيل أومبولو في الدقيقة 52 محمد ساليسو في الدقيقة 59.

 

تشكيل نانت أمام موناكو

وجاء تشكيل نانت أمام موناكو، كما يلي:

حارس المرمى: أنتوني لوبيس.

خط الدفاع: كيلفن أميان، وجان تشارلز كاستيلو، وناثان زيزي، ونيكولاس بالوا، ونيكولاس كوزا.

خط الوسط: سوربا توماس، ويوهان ليبينانت، ودوجلاس أوجوستو.

خط الهجوم: ماتياس أبليني، وموسيس سيمون.

وتواجد على مقاعد البدلاء برفقة مصطفى محمد، كل من: جين كيفين دوفيرن، وماركوس كوكو، وجون فيلب جبامين، وفلوريان مولات، وباتريك كارلجرين، ولويس لورو، وهيربا جيراسي، ديهماين أسوماني.

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