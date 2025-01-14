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رياضة

باريس سان جيرمان يحسم صفقة كفاراتسخيليا مقابل 70 مليون يورو

كفاراتسخيليا، فيتو
كفاراتسخيليا، فيتو

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان أنجز صفقة التعاقد مع نجم منتخب جورجيا وفريق نابولي الإيطالي خفيتشا كفاراتسخيليا.

 

تفاصيل حسم باريس سان جيرمان لصفقة كفاراتسخيليا 

وأشار مراسل قناة RMC سبورت الفرنسية إلى أن انضمام كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان يبقى مسألة وقت فقط، مضيفا أن الصفقة ستكلف خزينة النادي الباريسي مبلغا قدره 70 مليون يورو.

وأشار أيضا إلى أن اللاعب الجورجي الدولي سيوقع مع بي إس جي عقدا يمتد حتى صيف 2029 إذا وافق نادي نابولي على تقسيط مبلغ الصفقة.

ولفتت أن هذه الخطوة ستمكن النادي الباريسي من توفير سيولة مالية تحسبا لإبرام صفقات أخرى في الشهر الجاري.

من جانبه أكد مراسل شبكة "ريليفو" أن صفقة كفاراتسخيليا حسمت، وأن اللاعب على بعد خطوة واحدة من التوقيع مع باريس سان جيرمان، بعدما أتم اتفاقه على كافة التفاصيل مع الإدارة الباريسية.

من جانبها أضافت صحيفة ليكيب "الاتفاق تم بين باريس ونابولي، وباريس وافق على دفع 70 مليون يورو بخلاف المكافآت المالية، ويتبقى فقط حسم بعض التفاصيل المالية الأخرى".

 

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