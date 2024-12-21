مصطفي محمد يقود نانت للفوز على درانسي برباعية في كأس فرنسا (صور)

فاز فريق نانت علي نظيره درانسي برباعية نظيفة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "باور"، في إطار منافسات دور الـ64 من كأس فرنسا.

وشارك مصطفي محمد المحترف في صفوف نانت أمام درانسي في الدقيقة 71 بعدما بدأ المباراة علي مقاعد البدلاء.

أهداف مباراة نانت ودرانسي

وسجل نانت الهدف الأول والثاني في الدقيقة 21 و33 عن طريق أبلين، ثم ضاعف النتيجة اللاعب زيزي في الدقيقة 63، وشارك مصطفي محمد في أهداف نانت حيث احرز الهدف الرابع في الدقيقة 82.

تشكيل نانت أمام درانسي في كأس فرنسا

حراسة المرمى: كالجرين.

خط الدفاع: كاستيليتو، كوكو، زيزي، كوزا.

وسط الملعب: تشيريفيلا، دوجلاس أوجستو، ليبنانت.

خط الهجوم: جانجو، ماتيس أبلين، جيراسي.

وجاء بدلاء نانت كالتالي: لافونت، أميان، دوفيرين، بالويس، جبامين، ليروا، موليت، توماس، مصطفى محمد.

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