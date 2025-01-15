مفاجأة سارة لأصحاب البطاقات الموقوفة بسبب المرتب

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مفاجأة سارة لأصحاب البطاقات التموينية الذين توقفت بطاقاتهم الشهر الماضي بسبب محددات الاستبعاد.

وأكد مصدر لـ “ فيتو" عودة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة بسبب محدد الاستبعاد الخاص بحصول صاحب البطاقة "رب الأسرة " على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وأشار المصدر إلى أن سبب إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة بسبب محدد استبعاد “مرتب مرتفع“، هو حذف بعض البطاقات بشكل عشوائي وخاطئ لعدم دقة البيانات والمعلومات، موضحا أنه تم اتخاذ قرارات بإعادة تلك البطاقات لتفادي أي أخطاء حدثت في تطبيق محدد “مرتب مرتفع 24 ألف جنيه فأكثر".

وأوضح المصدر بدء تشغيل البطاقات الموقوفة بسبب محدد مرتب مرتفع اعتبارا من شهر يناير الجاري.

يشار إلى أن آلاف من أصحاب البطاقات التموينية فوجئوا بداية الشهر الماضي بوقف بطاقاتهم، وحرمانهم من صرف السلع التموينية والخبز معا.

وتوجه العديد من أصحاب البطاقات إلى مكاتب التموين التابعين لها، والتي أكدت لهم بدء تطبيق محددات عدالة اجتماعية جديدة، والتي أدت إلى توقف من ينطبق عليه تلك المحددات.

محددات العدالة الاجتماعية الجديدة لاستبعاد غير المستحقين للدعم

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024

وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، في:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وقف بطاقات تموينية بسبب ممارسات الكهرباء

بجانب وقف أصحاب البطاقات التموينية الذين يحصلون على ممارسة كهرباء ولم يتقدموا بطلب لتركيب عداد كهرباء كودي حتى الآن.

وأوضحت وزارة التموين أن استبعاد بطاقات التموين بسبب محددات العدالة الاجتماعية يترتب عليه وقف صرف التموين والخبز معا وليس التموين فقط.

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