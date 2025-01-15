الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

بايدن يشرح مراحل صفقة غزة وموعد الوقف الكامل لإطلاق النار بالقطاع

بايدن،فيتو
بايدن،فيتو

وقف إطلاق النار فى غزة، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمساعدة كل من مصر وقطر.

تعليق بايدن على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

جاء ذلك خلال كلمة بايدن، أمام مؤتمر صحفي أوضح فيها، أن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، من شأنه أن يوقف القتال بالقطاع ويزيد من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون، ويعيد الرهائن إلى أسرهم بعد أكثر من 15 شهرا.


وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع، مضيفا:سنزيد حجم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، كما أننا علمنا مع إدارة ترمب كفريق واحد خلال العمل على هذا الاتفاق.

وتابع  الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته: سيتم الإفراج عن رهائن أمريكيين في المرحلة الأولى من الاتفاق، وستبدأ زيادة المساعدات الإنسانية في غزة بموجب الاتفاق 
 

بايدن يؤكد أن وقف إطلاق النار الكامل مايو المقبل 


واشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيصبح وقفا دائما وهو نفس توقيت المقترح الذي طرحته في مايو الماضي، وأن  الاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية، وتم التوصل إلى الاتفاق بسبب ضغوط إسرائيل على حماس بدعم من الولايات المتحدة.


واختتم بايدن: الخطوط العريضة والدقيقة للاتفاق وضعت في 31 مايو العام الماضي.

قطر تعلن رسميًا  التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة 

وقبل وقت سابق قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رئيس وزراء، ووزير خارجية قطر، إنه يسر قطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة.

وأضاف بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: أشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام.

واستكمل رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: أشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، متابعا:مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية

ويبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد التاسع عشر من يناير الجاري، وحسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين

وأشار الي ان  تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكدا أن  قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النارمع حماس وإسرائيل.

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