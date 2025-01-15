شهدت شوارع مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، هتافات وإطلاق نار تعبيرا عن الابتهاج وسط تواتر الأنباء عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

احتفالات في غزة قبيل الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

وجاء ذلك بعدما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

ترامب يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة



وأعلن دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن "الرهائن سيطلق سراحهم قريبا".

وذكر ترامب فى منشور لاحق: "إن اتفاق وقف إطلاق النار الملحمي هذا لم يكن ليحدث إلا نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر الماضى، أشار العالم أجمع أن إدارتي ستسعى إلى السلام والتفاوض على الصفقات لضمان سلامة جميع الأمريكيين وحلفائنا، وأنا سعيد للغاية بعودة الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين إلى ديارهم للاجتماع بأسرهم وأحبائهم".

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