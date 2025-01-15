الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب غزة للشمال

عودة النازحين، فيتو
عودة النازحين، فيتو

شهدت عدة مدن بقطاع غزة أجواء احتفالية وفرحًا على الرغم  مع تواتر الأنباء عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

أجواء احتفالات وفرح قرب التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار

وجاء ذلك بعدما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

و بحسب “ الجزيرة الاخبارية” أوضحت المصادر أنه من المقرر أن يصدر بيان قطري مصري أمريكي  بعد قليل يشمل ضمانات بعدم استئناف إسرائيل للحرب لاحقا.

الخرائط الخاصة بانسحاب قوات الاحتلال ستستند إلى خرائط ما قبل 7 أكتوبر.

كما أشارت المصادر إلي أنه تم التأكيد على أن الخرائط الخاصة بانسحاب قوات الاحتلال تستند إلى خرائط ما قبل 7 أكتوبر.

وفي السياق ذاته تحفظت إسرائيل على أسماء كبار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك حسبما أفادت مصادر لشبكة الجزيرة الإخبارية.

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