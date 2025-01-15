الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

حبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء في المرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة المرج بحبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج 4 ايام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء فى المرج 


كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج  وبحوزته (فرد خرطوش  - عدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (3 بنادق خرطوش – فرد خرطوش –5 أسلحة بيضاء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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