مصرع عامل انهار عليه حائط بمول شهير بالعاشر من رمضان (صور)

لقي عامل مصرعه إثر انهيار حائط أثناء عمله بأحد المولات الشهيرة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وجري نقل جثمان المتوفي إلي ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة عامل سقط عليه حائط أثناء هدمه بمول شهير بالعاشر من رمضان

تلقت غرفة عمليات اسعاف الشرقية، إخطارا بوفاة “م.أ”عامل متأثرا بجراحه الخطيرة إثر سقوط حائط عليه أثناء قيامه بهدمه داخل محل تجاري بأحد المولات الشهيرة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان.

جرى نقل جثمان المتوفي الي ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وفاة عامل باحد المولات الشهيرة بالشرقية،فيتو

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.



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