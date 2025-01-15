بعد 30 عاما، طلاب يمنيون يزورون معلمهم المصري ليطمئنوا عليه ويشكروه (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا مع مدرس تربية إسلامية من قرية الدير الشرقى التابعة لمركز ومدينة قنا، كان طلابة بدولة اليمن قدموا إليه ليشكروه بعد رحلة بحث استمرت ٣٠ عاما.

وأكد طلعت محمد محمد، مدرس على المعاش أنه سعيد جدا بزيارة طلابه من اليمن بعد رحلة بحث استمرت ٣٠ عاما.

وأشار إلى أنه كان يعمل مدرسا في اليمن لمدة ١٠ سنوات، وكان طلابه وقتها أعمارهم تتراوح ما بين ١٢ إلى ١٥ عاما.

وأكد أن اليمن ومصر أشقاء، وفي اليمن يقدرون المعلم المصري وكانوا يلقبونه بالأب تقديرا واحتراما له، وقدموا لي درعا ورحلة عمرة في شهر رمضان المقبل.

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