نادٍ سعودي جديد ينافس الهلال واتحاد جدة على ضم محمد صلاح

دخل ناد سعودي جديدة في المنافسة على ضم محمد صلاح نجم ليفربول، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع ليفربول بشأن التجديد.

ورغم أن الفترة الماضية شهدت أنباء عن اقتراب محمد صلاح من الهلال السعودي، إلى جانب مفاوضات من اتحاد جدة، إلا أن ناديا جديدا أبدى اهتمامه بضم النجم المصري.

وحسبما أفادت تقارير موقع "Caught Offside" البريطاني، فإن اللاعب المصري مطلوب في الاتفاق السعودي، من خلال اهتمام ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق، والذي يتولى حاليا منصب مدرب الاتفاق وقائد مشروع النادي.

وكان جيرارد قد نجح في ضم الثنائي فينالدوم وهندرسون، وكلاهما لعب مع محمد صلاح من قبل في ليفربول، ويسعى لضم الصفقة الأكبر.

وأشارت التقارير إلى أن جيرارد لديه علاقة قوية للغاية مع محمد صلاح، ويريد الإنجليزي استغلالها، وحسم الصفقة بشكل مجاني في الصيف المقبل مع نهاية عقد المصري.

ويحتل الاتفاق حاليًا يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط من دوري روشن إلى يلو.

وكشفت تقارير سعودية أن صندوق الاستثمار السعودي، قرر أن يجعل محمد صلاح هو صاحب أعلى راتب في العالم بين نجوم كرة القدم، حيث من المقرر أن يحصل على راتب يفوق ما يحصل عليه كريستيانو رونالدو، قائد النصر، مما يعني الحصول على أكثر من 200 مليون يورو.

تركي آل الشيخ وصلاح

ونشر تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالسعودية، صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بتيشيرت الهلال السعودي.

كما نشر تركي آل الشيخ الصورة عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك دون تعليق.

3 أسباب وراء تمسك الهلال ضم صلاح

ويتمسك الهلال السعودي بضم محمد صلاح من ليفربول لعدة أسباب نستعرضها في السطور التالية:

أولا: المشاركة في كأس العالم للأندية في الموسم المقبل ورغبة الهلال القوية في المنافسة وتحقيق اللقب خاصة في ظل التدعيمات والأسماء القوية التي يمتلكها الفريق.

ثانيا: تعويض إخفاق صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي لم يستفيد منه النادي بسبب الإصابات وحصوله على مبالغ مالية ضخمة لذلك اتجه للتفاوض مع نجم بحجم محمد صلاح.

ثالثا: مواصلة استراتيجية ضم النجوم للترويج وتطوير الدوري السعودية التي بدأت منذ موسمين بضم كريستيانو رونالدو للنصر وبعدها تم التعاقد مع نجوم عالمية مثل كريم بنزيما وكانتي وساديو ماني وغيرهم.

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، أن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن مفاوضات إدارة ليفربول لإقناع النجم المصري بالتجديد.

وقالت صحيفة "ريليفو": إن محمد صلاح أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم المقبل وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

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