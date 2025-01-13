معارك المسلماني علي كورنيش القاهرة ! (3)

تراكمت المشاكل داخل الإذاعة والتلفزيون إلي حدود مزعجة.. ذلك بفعل تركها بلا مواجهة.. الذي جري من ضبابية مستقبل المبني نفسه، والمبني المقصود به دوره في التعبير عن الدولة المصرية وهل لم يزل موجودا أم تم الاعتماد علي غيره..

فضلا عن تردد بعض المسئولين عن الاشتباك مع المهام المكلفين بها بجدية خاصة مع حالة تربص عامة تقف بالمرصاد لكل مسئول وكل قرار وكل إجراء وكل تصرف وكل زيارة وكل عدم زيارة وكل ما هو عكس ما سبق المسمي قانونا ب القرار السلبي بالامتناع عن كذا وكذا إلخ!



اليوم يقف أحمد المسلماني -مع حفظ كل الألقاب- الكاتب الصحفي البارز أمام ذلك كله.. وبين ذلك كله المرتبات والمخصصات والدرجات الوظيفية (مرتب الدرجة الأولي خاصة المعدين هزيل وأقل من باقي الوزارات ويحتاج ذلك -مثلا- إلي مخاطبة التنظيم والإدارة) والاستراحات المخصصة حتي للزائرين وضيوف المبني ودورات المياه التي انفجرت صنابير العديد منها، وهي فوق قدرات العمال إذ تحتاج إلي الصيانة قبل النظافة!

ثم إلي الاستوديوهات والأجهزة من عدم الجاهزية إلي الحد المطلوب لتقديم أعمال تليق بالمكان ومن فيه إلي تهالك المعدات إلي الصيانة المطلوبة لمعدات أخري إلي تفاصيل صغيرة لكنها كثيرة ومرهقة..

ذات يوم شاهدت مخرجين وفنيين يشترون بطاريات المايكات علي نفقتهم، ولمبات للكشافات! وفي الإذاعة الزرار الذي يتم الضغط عليه للتواصل مع الكونترول مكسور فضلا عن الانقطاع الدائم للإنترنت وقد صار الاعتماد عليه السنوات الأخيرة بشكل متزايد وغيابه يؤثر علي جودة العمل وإجادته بطبيعة الحال!



لماذا نقول ذلك؟ حتي نري الصورة كاملة؟! نعم.. هل ذلك فقط ؟ لا طبعا.. بل حتي نري العبء الكبير الملقي بالكامل علي ذمة الرجل المكلف بالنهوض بالمؤسسة كلها.. فهل -وما ذكرناه مجرد نماذج للمشكلات- الأمر سهل؟! هل يمكن حله بعصا سحرية تتلمسه فينصلح الحال؟! أم أن الأمر يحتاج إلي عمل وإلي العمل الجماعي تحديدا وإلي تكاتف وإلي تماسك وقبل ذلك كله.. الكثير من الصبر!

وغدا نكمل..

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