معارك المسلماني على كورنيش القاهرة! (الحلقة الأخيرة)

في ثلاث حلقات متتالية، حاولنا سريعًا أن ننقل حال الناس والجدران داخل مبنى ماسبيرو، على أمل أن نبدأ من عندهما قبل أن نتجاذب أطراف أي حديث عن تطوير المحتوى، فلن نملأ برامج الشاشة ولا استوديوهات الإذاعة وبطون العاملين بها خاوية، وعقولهم منشغلة مشتتة تلهث خلف أفكار وإشاعات لا تنتهي، وتطاردها تحالفات البيروقراطية مع نتائج قرارات السنوات السابقة. وكلاهما كفيل بتدمير، وإجهاض، وإفشال، وتعثر أي سعي لاستنهاض المبنى الأهم في البلاد!



لا يعني كلامنا بالضرورة البدء في التطوير بعد الانتهاء من إنجاز ما ذكرناه في المقالات الثلاث، لكن يكفي أن يشعر أبناء ماسبيرو (والمقصود كل أبناء المنظومة في كافة القنوات والإذاعات بالقاهرة وخارجها) أنها قيد التناول، محل اهتمام مسئول المبنى الأول، وأن ينتابهم الشعور بأن رسائلهم قد وصلت، وأن تغييرًا قد جرى في العقول والقدرات والإمكانيات والوعي والثقافة، وليس فقط في الأسماء والأشخاص!



ربما يكون مفيدًا -على سبيل تقديم البراهين- أن يزور المسلماني كل جنبات المبنى، يمنح بابتسامته الثقة للجميع أنهم في عينه، أن يتناول مشروبًا في إحدى كافيتريات المبنى، أن يزور مخبز الدور العاشر والحال الذي تقلص إليه، وكذلك عيادة المبنى وشؤون العاملين به، والتي ربما تحولت إلى أقسام الموارد البشرية في كل مكان عدا ماسبيرو!



ولأن الوقت أضيق من الضيق، ولا يتبقى على رمضان إلا بضعة أسابيع، خطوتان في اعتقادنا ستدعم جهود الرجل فيما بعد الشهر الفضيل: أن يعود مسلسل رمضان السنوي وفوازيره إلى الإذاعة بعد سنوات من التدهور الذي جعل الإذاعة لا تنتج لا هذه ولا تلك!

وأن تعود فوازير رمضان إلى شاشة القناة الأولى.. بأي جهد وأي مستوى وبأي تدبير للموارد ولو بالتوافق مع رعاة.. مدعوون للتعاون أو يرغبون فيه.. والناس ستقدر، ستلتمس ألف عذر وعذر. علي أي مستوي ستظهر به هذه المواد لكنها إشارات أن ماسبيرو عائد، أو قل قادم!



وقتئذ، سنتناول في سلسلة مقالات جديدة المطلوب من المبنى في قضية الوعي، فالرجل -المسلماني- الذي رفع معنويات المصريين لسنوات بنقل وتناول قضايا العلم في معية رمزها المصري العربي الأول أحمد زويل، وطرح ببرنامجه -علي إحدي القنوات- تاريخ البرنامج الفضائي المصري مع العالم الجليل الدكتور محمد عرجون، يقدر اليوم والموارد تجري من تحته -لا تحتاج إلا إلى الصيانة والتأهيل- على التعامل مع قضية الوعي والمعرفة والتثقيف والترفيه.. شاملة كاملة.. على أفضل ما يكون!

وفق الله الجميع..

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