الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

معارك المسلماني على كورنيش القاهرة! (الحلقة الأخيرة)

في ثلاث حلقات متتالية، حاولنا سريعًا أن ننقل حال الناس والجدران داخل مبنى ماسبيرو، على أمل أن نبدأ من عندهما قبل أن نتجاذب أطراف أي حديث عن تطوير المحتوى، فلن نملأ برامج الشاشة ولا استوديوهات الإذاعة وبطون العاملين بها خاوية، وعقولهم منشغلة مشتتة تلهث خلف أفكار وإشاعات لا تنتهي، وتطاردها تحالفات البيروقراطية مع نتائج قرارات السنوات السابقة. وكلاهما كفيل بتدمير، وإجهاض، وإفشال، وتعثر أي سعي لاستنهاض المبنى الأهم في البلاد!


لا يعني كلامنا بالضرورة البدء في التطوير بعد الانتهاء من إنجاز ما ذكرناه في المقالات الثلاث، لكن يكفي أن يشعر أبناء ماسبيرو (والمقصود كل أبناء المنظومة في كافة القنوات والإذاعات بالقاهرة وخارجها) أنها قيد التناول، محل اهتمام مسئول المبنى الأول، وأن ينتابهم الشعور بأن رسائلهم قد وصلت، وأن تغييرًا قد جرى في العقول والقدرات والإمكانيات والوعي والثقافة، وليس فقط في الأسماء والأشخاص!
 

ربما يكون مفيدًا -على سبيل تقديم البراهين- أن يزور المسلماني كل جنبات المبنى، يمنح بابتسامته الثقة للجميع أنهم في عينه، أن يتناول مشروبًا في إحدى كافيتريات المبنى، أن يزور مخبز الدور العاشر والحال الذي تقلص إليه، وكذلك عيادة المبنى وشؤون العاملين به، والتي ربما تحولت إلى أقسام الموارد البشرية في كل مكان عدا ماسبيرو!


ولأن الوقت أضيق من الضيق، ولا يتبقى على رمضان إلا بضعة أسابيع، خطوتان في اعتقادنا ستدعم جهود الرجل فيما بعد الشهر الفضيل: أن يعود مسلسل رمضان السنوي وفوازيره إلى الإذاعة بعد سنوات من التدهور الذي جعل الإذاعة لا تنتج لا هذه ولا تلك! 

وأن تعود فوازير رمضان إلى شاشة القناة الأولى.. بأي جهد وأي مستوى وبأي تدبير للموارد ولو بالتوافق مع رعاة.. مدعوون للتعاون أو يرغبون فيه.. والناس ستقدر، ستلتمس ألف عذر وعذر. علي أي مستوي ستظهر به هذه المواد لكنها إشارات أن ماسبيرو عائد، أو قل قادم!

 

معارك المسلماني علي كورنيش القاهرة ! (3)

معارك المسلماني على كورنيش القاهرة! (2)


وقتئذ، سنتناول في سلسلة مقالات جديدة المطلوب من المبنى في قضية الوعي، فالرجل -المسلماني- الذي رفع معنويات المصريين لسنوات بنقل وتناول قضايا العلم في معية رمزها المصري العربي الأول أحمد زويل، وطرح ببرنامجه -علي إحدي القنوات- تاريخ البرنامج الفضائي المصري مع العالم الجليل الدكتور محمد عرجون، يقدر اليوم والموارد تجري من تحته -لا تحتاج إلا إلى الصيانة والتأهيل- على التعامل مع قضية الوعي والمعرفة والتثقيف والترفيه.. شاملة كاملة.. على أفضل ما يكون!
وفق الله الجميع..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التطوير ماسبيرو الاذاعة والتليفزيون أحمد المسلماني مسلسل رمضان السنوي فوازير رمضان الإذاعة مبنى ماسبيرو مسلسل رمضان الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

معارك المسلماني علي كورنيش القاهرة! (1)

هل نهدم السد العالي؟!

نزيف المطربات في مصر!

إعدام جثمان أبي العلاء!

أحفاد سليمان الحلبي وجول جمال والمستحيل السوري!
ads

الأكثر قراءة

القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة

ضابط سابق بالجيش السوري المنحل يختطف 5 عناصر أمنية تابعة للشرع (فيديو)

نقابة القراء تنتقد قرار المسلماني باستبعاد البهتيمي والفشني من قرآن السهرة

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14/1/2025

خبير اقتصادي يكشف سر سحب المركزي 2.5 تريليون جنيه من البنوك

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

أزمة جديدة في الاهلي قبل مواجهة الجونة غدًا بالدوري

منوعات

المزيد

استمرار جهود البحث عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

المزيد

انفوجراف

ميل جيبسون يثير الجدل ومعهد الأورام يرد.. هل تساعد الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من رجب، ردده في هذه الليلة المباركة

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الإفتاء تجيب(فيديو)

خالد الجندي: لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية