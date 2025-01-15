"بث مباشر" لـ مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 

الدوري الإنجليزي، يخوض فريق أرسنال مواجهة نارية في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره توتنهام هوتسبير، في مباراة ديربي لندن التي تجمعهما على ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام

ومن المقرر أن تنقل مباراة أرسنال أمام توتنهام علي قناة بي إن سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال إفريقيا والوطن العربي.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام

وتنطلق صافرة ديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ 21 للبريميرليج.

مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

يمكنكم مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 من هنا.

ترتيب أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 40 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

وخاض أرسنال 20 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 11 منها كما تعادل في 7 مباريات وتعرض لهزيمتين.

التشكيل المتوقع لـ أرسنال ضد توتنهام

يضم تشكيل أرسنال المتوقع أمنام توتنهام كلا من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، مايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز، جابريل مارتينلي.

التشكيل المتوقع لـ توتنهام ضد أرسنال

حراسة المرمى: أنتونين كنسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراجوشين، آرشي جراي، دجيد سبينس.

خط الوسط الدفاعي: بابي سار، لوكاس بيرجفال.

خط الوسط الهجومي: برينان جونسون، ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون.

خط الهجوم: دومينيك سولانكى.

وغادر أرسنال مؤخرًا بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح خلال المواجهة القوية التي جمعت بين الفريقين.

ولن تكون مهمة أرسنال سهلة في موقعة اليوم في الدوري الإنجليزي حيث يطمح توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الترتيب ومنافسة ليفربول على اللقب.

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