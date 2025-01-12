توتنهام يتأهل لدور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي

احتاج توتنهام إلى وقت إضافي، للفوز على تامورث المنتمي للدرجة الخامسة، بنتيجة 3-0، في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، على ملعب لامب جراوند.

ونجح تامورث في الصمود خلال المباراة ولم يستقبل أهدافا، حتى لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وأصبح توتنهام رابع فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ 1992) يضطر إلى خوض وقت إضافي في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد فريق من خارج البريميرليج، بعد ليستر سيتي ضد هيرفورد في 1999-2000، وتشارلتون ضد داجنهام وريدبريدج في 2000-2001، ووست هام ضد كيدرمينستر في 2021-22.



وبعد 90 دقيقة من التعادل السلبي، سجل ناثان تشيكونا هدفا بالخطأ في مرماه، قبل أن يضاعف البديل ديان كولوسيفسكي النتيجة، وأضاف برينان جونسون الهدف الثالث.

وبتلك النتيجة، تأهل توتنهام إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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