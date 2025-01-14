اشتباه في إصابة لاعب بارز في آرسنال بالرباط الصليبي

الدوري الإنجليزي، كشفت تقارير صحفية أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف آرسنال، يواجه خطر الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ويتعلق الأمر بالمهاجم البرازيلي جابييل جيسوس الذي أصيب خلال مواجهة مانشستر يونايتد مؤخرا بكأس الاتحاد الإنجليزي التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بركلات الترجيح.

وأصيب جيسوس عندما عاد إلى الوراء لمساعدة دفاع آرسنال، وأثناء محاولته منع قائد الشياطين الحمر برونو فرنانديز من التسجيل، اصطدم به وسقط أرضا.

وتبين أن جيسوس تعرض لإصابة صعبة، ما استدعى خروجه من الملعب على نقالة، حيث غطى وجهه بقميصه، ليدخل مكانه الجناح الإنجليزي المخضرم رحيم سترلينج.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أثبتت الفحوصات الأولى أن هناك اشتباها بإصابة جيسوس بتمزق الرباط الصليبي الأمامي.

وجاءت الإصابة هذه المرة في ركبته اليسرى وليس اليمنى، التي خضع لعملية جراحية فيها خلال عام 2022.

ومن المقرر إجراء فحوصات طبية إضافية، اليوم الثلاثاء لتحديد حجم الضرر بالكامل، لكن هذا يمثل ضربة كبيرة لآرسنال، لأن جيسوس سيغيب لفترة طويلة.

من المتوقع أن تزداد التكهنات حول احتمالية تعاقد آرسنال مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي، حيث يظل النادي منفتحًا على إبرام صفقات إذا توفرت الفرصة المناسبة، لا سيما في الهجوم.

ويعود قطار الدوري الإنجليزي الممتاز للانطلاق مرة أخرى اليوم الثلاثاء بمواجهات الجولة الـ 21.

وتقام مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والتي ستشهد منافسات قوية.

مواعيد مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 14 يناير

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً

وست هام ضد فولهام - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

نوتينغهام فورست ضد ليفربول - 10 مساءً

الأربعاء 15 يناير

نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

آرسنال ضد توتنهام - 10 مساءً

الخميس 16 يناير

إبسويتش تاون ضد برايتون - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

1- ليفربول 46 نقطة

2- آرسنال 40 نقطة

3- نوتينغهام فورست 40 نقطة

4- تشيلسي 36 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

6- مانشستر سيتي 34 نقطة

7- بورنموث 33 نقطة

8- أستون فيلا 32 نقطة

9- فولهام 30 نقطة

10- برايتون 28 نقطة

11- برينتفورد 27 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

13- مانشستر يونايتد 23 نقطة

14- وست هام يونايتد 23 نقطة

15- كريستال بالاس 21 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط.

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