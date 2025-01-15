الدوري السعودي، الاتفاق يتقدم على ضمك بثنائية ديمبلي في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة ضمك السعودي أمام ضيفه الاتفاق بتقدم الأخير بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة الرياضية.

سجل هدفي التقدم لفريق الاتفاق اللاعب موسى ديمبلي في الدقيقتين 22 و45.

غياب طارق حامد عن صفوف ضمك

أعلن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

ويستضيف فريق ضمك، اليوم الأربعاء، نظيره الاتفاق على ملعب استاد نادي ضمك، في لقاء ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل ضمك أمام الاتفاق غياب طارق حامد، لعدم الجاهزية الفنية بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

تشكيل ضمك أمام الاتفاق

ينتهي عقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الحالي، إذ يعد لاعب خط وسط منتخب مصر المعتزل دوليًا من الركائز الأساسية في صفوف فريق ضمك، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية من العام الماضي، وخاض معه 26 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

تشكيل الإتفاق أمام ضمك

وأعلن الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق، تشكيل فريقه لمواجهة ضمك، في الدوري السعودي.. وجاء كالتالي

«ماريك روداك، محمد عبدالرحمن، جاك هندري، عبدالله مادو، مدالله العليان، عبدالإله المالكي، فينالدوم، فيتينيو، ديماراي غراي، موسى ديمبيلي، عبدالله رديف».

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