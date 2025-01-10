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رياضة

في غياب طارق حامد، ضمك يفوز على الرائد 0/2 بالدوري السعودي (فيديو)

مباراة الرائد أمام
مباراة الرائد أمام ضمك، فيتو

الدوري السعودي، فاز فريق ضمك على مضيفه الرائد بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبد الله، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

سجل هدف ضمك الأول اللاعب نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 44 من اللقاء، قبل أن يعزز فاروق الشافعي تقدم ضمك بهدف ثان في الدقيقة 90.

 

التشكيل الرسمي لفريقي الرائد وضمك

بدأ الرائد مباراة ضمك بالتشكيل التالي:

تشكيل ضمك لمواجهة الرائد

في المقابل؛ دخل فريق ضمك مباراته أمام الرائد بتشكيل يضم كلًا من:

ضمك يفتقد طارق حامد

وأجل نادي ضمك عودة لاعبه المصري طارق حامد، للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، وذلك رغم انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق السعودي منذ الأحد الماضي.

ويفتقد ضمك جهود طارق حامد منذ الجولة الثانية لدوري روشن للمحترفين، والتي خسرها فريقه ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن طارق حامد لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة ضد الرائد التي تقام مساء الجمعة في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، بعد توصية من الجهاز الطبي بتأجيل عودته للمباريات حتى لا تتجدد الإصابة.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يحتل الرائد المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يمتلك في رصيده 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.

بينما يأتي ضمك في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن، حيث يمتلك في رصيده 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات و6

 

 

 

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الدوري السعودي ضمك الرائد ملعب مدينة الملك عبد الله دوري روشن السعودي

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