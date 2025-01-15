وكيل صحة الدقهلية يتابع انتظام العمل بمستشفى شبراهور المركزي

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة لمستشفى شبراهور المركزي بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.

وكيل صحة الدقهلية يتفقد الأقسام بمستشفى شبراهور



بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد عدد من أقسام منها الاستقبال والعناية المتوسطة والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والمغسله وغرف النفايات، للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام وتواجد الفرق الطبية.

بالمرور على بنك الدم التخزينى الجديد



وتابع وكيل الوزارة الزيارة بالمرور على بنك الدم التخزينى الجديد وقسم الغسيل الكلوى والمطبخ وتانك الأكسجين وغرفة الغازات وأسطوانات الأكسجين والمولدات.



كما قام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.



واستأنف مدكور الزيارة بتفقد الحضانات حيث حرص على الاستماع لشرح مفصل حول حالات الأطفال مشددًا على توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

سرعة الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد



وشدد وكيل الوزارة فى ختام الزيارة على سرعة الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية مستمرة بهدف تحسين وتطوير العمل المنشآت الطبية والصحية لتصحيح الأوضاع علي رأس العمل، ولتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الدكتور محمد الديسطى مدير المستشفى ولفيف من الأطقم الطبية الإدارية بها.

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