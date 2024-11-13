أيمن الشهابي يضع حجر أساس مبنى بنك الدم الإقليمي لمستشفيات جامعة الأزهر (صور)

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، زيارة تفقدية إلى مستشفى جامعة الأزهر رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، حيث كان فى استقبالهما الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر ورئيس مجلس إدارة جامعة الأزهر.

وتم استهلال الزيارة بعقد لقاء حضره الدكتور محمد عبد العال عميد كلية طب البنات والأستاذ الدكتور عادل الهادى دياب مدير عام المستشفيات بمستشفى جامعة الأزهر، والمهندس دكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أحمد البلتاجى نقيب الأطباء والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين ومجلس الأمناء بالمدينة والدكتور محمد العرابى رئيس شعبة التطوير العقارى بالغرفة التجارية.

وتابع الدكتور أيمن الشهابى خلال اللقاء، الرؤية المستقبلية للمستشفى لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والمشروعات الجارى تنفيذها بالمستشفى، " مستشفى الأمومة والطفولة، مبنى الكلى والجراحات التخصصية، قسم الحروق، تطوير وحدة الغسيل الكلوي، تجهيز غرف عمليات، افتتاح مبنى الطوارئ والحالات الحرجة، مبنى الباطنة التخصصى، وحدة الرعاية المركزة، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وحدة مناظير الأمراض الصدرية،العيادات الخارجية ومبنى بنك الدم الإقليمى.

محافظ دمياط يزور مستشفي الازهر

وأشاد المحافظ بالخدمات الطبية المتميزة التى تقدمها مستشفى جامعة الأزهر والتى تتم من خلال نخبة وكوكبة من أساتذة الطب، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمستشفى والجامعة، حيث أكد على ضرورة تضافر الجهود بين المحافظة ومستشفى جامعة الأزهر ومديرية الصحة، وضع منظومة محددة لخدمة المرضى، ليس فقط داخل المحافظة وإنما أيضًا المحافظات المجاورة.

وناقش محافظ دمياط آليات تعزيز هذا التعاون لتفعيل خطة لتحويل الحالات بشكل مباشر الى أقرب مستشفى يتوافر بها التخصص وأماكن فارغة، بما يساهم فى تخفيف الضغط على مستشفى الأزهر وسرعة تلقى المواطنين للخدمة الطبية والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

محافظ دمياط يضع حجر الأساس لبنك الدم الإقليمي

وخلال الزيارة، تفقد "المحافظ" الأعمال النهائية بمبنى كلية الطب البشرى بجامعة الأزهر، حيث اطلع على ما تم تنفيذه من أعمال لتجهيز وتشغيل الكلية بالفصل الدراسى الثانى، وأشاد بالمستوى التنفيذى الهائل لهذا الصرح التعليمى.

وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " وحدة الجامانايف، التى تُعد أحد ثلاث أجهزة موجودة على مستوى الجمهورية والجهاز الوحيد بمنطقة الدلتا، وذلك لعلاج أورام المخ بدون تدخل جراحى، وبعض الأمراض الأخرى، حيث يقوم بعلاج ٥ حالات يوميًا، بأقل تكلفة على مستوى العالم، وأكد " محافظ دمياط " على أهمية هذا الجهاز فى علاج أورام المخ، وضرورة تحقيق التنسيق الكامل للاستفادة منه على الوجه الأمثل وخدمة المرضى.

محافظ دمياط يتفقد الأعمال الإنشائية لعدد من المنشآت الطبية التابعة للمستشفى

وعلى جانب آخر،، وضع " المحافظ " حجر الأساس لمبنى بنك الدم الاقليمى لمستشفيات جامعة الازهر وسيتم تنفيذه بالجهود الذاتية للمجتمع المدنى، حيث سيساهم المشروع فى تغطية احتياجات المستشفى من الدم بشكل مستدام والاستجابة السريعة لإنقاذ حياة المرضى.

وتضمنت الزيارة أيضًا،، تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " الأعمال الجارية لإنشاء مركز الأمومة والطفولة والجراحات الطبية التخصصية كجراحة الكلى والمسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب والعيون والأنف والأذن والحنجرة، حيث أشاد المحافظ بما تستهدفه تلك الأعمال لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

ووجه الشكر إلى الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر بقيادة الدكتور سلامة داود وأيضًا مستشفى جامعة الأزهر بدمياط برئاسة الدكتور راشد محمد راشد.

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