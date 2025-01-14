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حوادث

جنايات الفيوم تؤيد حكم إعدام المتهم بقتل جاره

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قضت محكمة جنايات الفيوم، بتأييد حكم الإعدام على  "حسام. ر " المتهم بقتل جاره بالفأس بقرية الإعلام بمركز الفيوم، بعد أن أكدت التقارير الطبية الواردة من قسم الامراض النفسية، أن المتهم لا يعاني من أي اضطرابات نفسية، وحالته العقلية والنفسية جيدة، وكانت محكمة جنايات القيوم،  قد أصدرت حكما بإعدام المتهم في سبتمبر الماضي

وصف القاضي للمتهم قبل تلاوة الحكم

وقال رئيس المحكمة قبل تلاوة قرار تأييد  حكم  الإعدام: إن المتهم كان مُدركًا لأفعاله، وتمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجريمة، وكان مُحافظًا على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب جريمته.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية رقم 89393 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الفيوم والمقيدة برقم 2100 لسنة 2023 جنايات كلي الفيوم، إلى يوم 3 من مارس 2023،  وقت أن تحين "حسام. ر.  أ " 38 عامًا المقيم في قرية الإعلام، الفرصة لفتل جاره، سيد عويس خلف، 43 عامًا محام، مستخدمًا فأسًا كان في حوزته، وهوى به على رأسه من الخلف أثناء جلوسه أمام منزله، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وقد تم توثيق الحادث بكاميرا مراقبة التقطت فيديو للواقعة.

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وفي كمين قاده  رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، تم القبض على المتهم الذي ادعى الجنون، وجاءت تقارير  مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لتؤكد أن المتهم مسؤول عن تصرفاته، ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو عقلية، وبناءا عليه أصدرت المحكمة حكمها السابق.

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