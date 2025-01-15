جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية في بلقاس، وهذه أبرز القرارات

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، مستشفى بلقاس في زيارة مفاجئة؛ للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمة طبية ورعاية لائقة للمرضى والمترددين.

إجراء الصيانة الدورية لمصاعد المستشفى حرصا على راحة المرضى

وأكد إجراء الصيانة الدورية لمصاعد مستشفى بلقاس حرصا على راحة المرضى والمترددين، وأكد بذل الجهود اللازمة لتوفير متطلبات الخدمة الصحية للمواطنين.



محافظ الدقهلية يتفقد أقسام المستشفى ويستمع إلى الأطباء وفرق التمريض

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من أقسام المستشفى واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض وتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، كما التقى المواطنين بالمستشفى واستمع اليهم، وأكد على توفير الرعاية والعناية اللازمة.

وأكد أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة فئات الناس.

محافظ الدقهلية ونائبه بتفقدا عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بلقاس

وتفقد محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بلقاس منها مشروعات رصف الشوارع وتركيب الانترلوك، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب الانترلوك بمنطقة خلف مجلس مدينة بلقاس وعزبة جاد ضمن مشروع تطوير العشوائيات وخلق مظهر حضاري للمنطقة.

الدولة توفر الموارد اللازمة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية

كما أكد محافظ الدقهلية أن الدولة توفر الموارد اللازمة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، ولابد من تعظيم الاستفادة من هذه الموارد بإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة وفقا للجدول الزمني للتنفيذ، حفاظا على المال العام وحرصا على سرعة توفير الخدمات للمواطنين.

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