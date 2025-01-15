الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية في بلقاس، وهذه أبرز القرارات

جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية في بلقاس، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، مستشفى بلقاس في زيارة مفاجئة؛ للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمة طبية ورعاية لائقة للمرضى والمترددين. 

إجراء الصيانة الدورية لمصاعد المستشفى حرصا على راحة المرضى

وأكد إجراء الصيانة الدورية لمصاعد مستشفى بلقاس حرصا على راحة المرضى والمترددين، وأكد بذل الجهود اللازمة لتوفير متطلبات الخدمة الصحية للمواطنين.
 

 

محافظ الدقهلية يتفقد أقسام المستشفى ويستمع إلى الأطباء وفرق التمريض 

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من أقسام المستشفى واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض وتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، كما التقى المواطنين بالمستشفى واستمع اليهم، وأكد على توفير الرعاية والعناية اللازمة. 

 

وأكد أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة فئات الناس.

 

محافظ الدقهلية ونائبه بتفقدا عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بلقاس

وتفقد محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بلقاس منها مشروعات رصف الشوارع وتركيب الانترلوك، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب الانترلوك بمنطقة خلف مجلس مدينة بلقاس وعزبة جاد ضمن مشروع تطوير العشوائيات وخلق مظهر حضاري للمنطقة.

 

 

الدولة توفر الموارد اللازمة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية

كما أكد محافظ الدقهلية أن الدولة توفر الموارد اللازمة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، ولابد من تعظيم الاستفادة من هذه الموارد بإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة وفقا للجدول الزمني للتنفيذ، حفاظا على المال العام وحرصا على سرعة توفير الخدمات للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الطبية الخدمة الطبية المقدمة الرعاية الصحية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنظومة الصحية تطوير العشوائيات صحة وسلامة المواطنين محافظ الدقهلية نائب المحاف مستوى الخدمة الطبية المقدمة مشروعات خدميه محافظ الدقهلية طارق مرزوق توفير الرعاية الصحية تركيب الإنترلوك

مواد متعلقة

تعليم الشرقية: انتهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بإدارة طلخا (صور)

محافظ الدقهلية: الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية ببلقاس

87 طن لحوم إجمالي صكوك الإطعام للأسر الأولي بالرعاية في الدقهلية

ads

الأكثر قراءة

أول صور لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطي ومصرع وإصابة 10 أشخاص

دفاع طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة: موكلي عاجز جنسيًا

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

انضمام محمد صلاح إلى الهلال شهر واحد فقط، والخبراء يكشفون سر الاتفاق

اللقطات الأولى لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطى ومصرع وإصابة 10 أشخاص (فيديو)

أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم 20 سيارة على الطريق الأوسطي بحلوان

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

اجراءات الحصول على منحة الولادة للمرأة العاملة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

النبي طلب قتلهم، علي جمعة يوضح سلوكيات الخوارج ويكشف سر نعي رسول الله لهم

أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

المزيد
الجريدة الرسمية