بتكلفة 79 مليون يورو، محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مشروعات تنقية مياه مصرف كيتشنر

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنفيذ مشروعات تنقية مياه مصرف كيتشنر في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والتنمية.

إعادة الاعمار والتنمية بتكلفه 79 مليون يورو

وكلف محافظ الدقهلية محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة المخلفات الصلبه بالديوان العام، بمرافقة وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وممثلي وزارة التنمية المحلية للقيام بزيارة ميدانية لأنشطة مشروع كيتشنر، مكون المخلفات الصلبة التى تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والتي تبلغ تكلفتها 79 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة من الإتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليون يورو.

متابعة مراحل التنفيذ في المشروعات

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة متابعة مراحل التنفيذ في هذه المشروعات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وأكد أن تلك المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة بالتنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، بإجراءات تهدف إلى الحفاظ على البيئة والتنمية الاجتماعية للسكان المحيطين بالمنطقة.

وضم الوفد من البنك والاتحاد الأوروبي، السيد جيمس ليا كوكس مدير مساعد وخبير بيئي بالبنك، وجيني شيفيل أخصائية المشتريات بالبنك، ومصطفى أسعد مسئول البنك للبنية التحتية المستدامة، ومن وزارة التنمية المحلية، الدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع، وهناء صالح نائب مدير المشروع، والمهندس محمود زينهم مسئول السلامة والصحة المهنية، وفريق عمل استشارى المشروع شركة ليبان كونسلت، والدكتور إبراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس ومسئولي محافظة الدقهلية.

تصميم وإنشاء مصنع بلقاس بتكلفة 11 مليون يورو

وقام الوفد بزيارة مشروع انشاء المحطة الوسيطة بنبروه، الذى تنفذه الشركة الثلاثية للإعمار بتكلفة 2 مليون يورو، ومشروع تأهيل وإغلاق مقلب قلابشو الذى تنفذه شركة ايكارو بتكلفة 10 مليون يورو، والمرور على تصميم وإنشاء مصنع بلقاس بتكلفة 11 مليون يورو، وتنفذه الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية أحد شركات الهيئة العربية للتصنيع.

إجراءات الصحة والسلامة المهنية

وأشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ووزارة التنمية المحلية بما تم تنفيذه من أعمال والالتزام بكافة إجراءات الصحة والسلامة المهنية والتي تمت وفقا لرؤية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.