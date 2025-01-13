الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

2500 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية إصلاح الغيط مركز بلقاس

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة المجانية المتكاملة التي أقيمت بقرية اصلاح الغيط الكبير مركز بلقاس، واستفاد منها 2500 مواطن من المترددين على القافلة، من خلال الكشف واجراء التحاليل الطبية والأشعة باستخدام جهاز السونار وصرف العلاج بالمجان

خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين

وأكد أن القوافل العلاجية بمختلف أنواعها تنطلق في جميع مراكز ومدن المحافظة لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين وفقا لخطة القوافل الطبية والمتكاملة والتي تقدمها أكثر من جهة انطلاقا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

 

2500 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية اصلاح الغيط مركز بلقاس.

اقيمت القافلة تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قام فريق القوافل التنموية المتكاملة، وبرئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واشراف  عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والاستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بالتنسيق مع فريق القوافل الوزارية الصحية برئاسة دكتور رامز شوقي بتسيير قافلة صحية وارشادية وبيطرية وزراعية بقرية اصلاح الغيط الكبير التابعة لمركز ومدينة بلقاس، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ومديرية الطب البيطري، ومستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان، ومديرية الزراعة، وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، كما تم تقديم التوعية الإرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها، والتثقيف الصحي من الهلال الأحمر المصري فرع الدقهلية.
 

محافظ الدقهلية: الانتهاء من رفع المقلب العشوائي بمركز ميت سلسيل

بتكلفة 79 مليون يورو، محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مشروعات تنقية مياه مصرف كيتشنر


من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل أن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة، وقدمت خدمات متكاملة لعدد 2500 من المواطنين في قرية اصلاح الغيط الكبير بمركز بلقاس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التثقيف الصحي التحاليل الطبية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوحدة المحلية لمركز ومدينة خدمات طبية وعلاجية رئيس مركز ومدينة بلقاس رئيس مركز ومدينة صرف العلاج بالمجان علاج بالمجان صحة وسلامة المواطنين محافظ الدقهلية محمد صلاح أبو كريشة محافظ الدقهلية مركز ومدينة بلقاس مديرية الشئون الصحية بالدقهلية

مواد متعلقة

صحة الشرقية تسحب 32.8 ألف عينة لضمان سلامة المياه

التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومي للبحوث تخدم 1980 مريضًا بقرية الرهاوي
ads

الأكثر قراءة

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

كولر يستقر على مهاجم الأهلي البديل أمام الجونة حال غياب وسام أبو علي

بسبب ركلة جزاء، صحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من التعاقد مع مرموش

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الإثنين 13 يناير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طبيب بالمعاش داخل شقة بـ15 مايو

دونجا ينذر الإسماعيلي على يد محضر واتحاد الكرة يصدم مسئولي الدراويش

منوعات

المزيد

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

انقطاع الكهرباء عن أعرق المدن السودانية.. مدينة وسد مروي تحت وابل المسيرات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العجين في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير فى القريب

أسماء سورة النحل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

رمضان عبد المعز: 8 كلمات تقولها ساعة الأذان تدخلك الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية