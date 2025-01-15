الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

إحالة سائق توك توك بتهمة سرقة لافتات إرشادية في السلام للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة السلام، بإحالة سائق توك توك لاتهامه بسرقة لافتات إرشادية بمنطقة النهضة، لمحكمة الجنح.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط المتهم أثناء محاولته الهروب من قوة أمنية بعد الإمساك به وبحوزته 4 لافتات إرشادية حديدية، وتبين سرقته لافتات من عدة مواقع بينها؛ دخلة بلبيس ومدخل النادي وشارع المحروسة، مستخدمًا أداة قطع “شنيور”.


تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة السلام مديرية أمن القاهرة النهضة

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