تجديد حبس سائق توك توك بتهمة سرقة لافتات إرشادية في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس سائق توك توك لاتهامه بـسرقة لافتات إرشادية بمنطقة النهضة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط المتهم أثناء محاولته الهروب من قوة أمنية بعد الامساك به وبحوزته 4 لافتات إرشادية حديدية، وتبين سرقته لافتات من عدة مواقع بينها دخلة بلبيس ومدخل النادي وشارع المحروسة، مستخدمًا أداة قطع "شنيور".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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