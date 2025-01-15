الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كيف تحصل عربيات الكارو على تراخيصها في الوقت الحالي؟

عربات الكارو، فيتو
عربات الكارو، فيتو

وسط شوارع مصر الشعبية، وفي زوايا الأحياء القديمة، تظل عربية الكارو جزءًا من المشهد العام وأداةً لا غنى عنها في حياة كثير من البسطاء ومع تطور اللوائح المرورية، أصبحت رخصة عربية الكارو شرطًا لتنظيم هذا النشاط العريق، الذي يمثل مصدر رزق أساسيًا لآلاف الأسر لكن كيف يتم استخراج هذه الرخصة وما الشروط والمتطلبات. 

عربية الكارو.. إرث شعبي

عربات الكارو هي واحدة من أقدم وسائل النقل في مصر، حيث تُستخدم لنقل البضائع والمواد في المناطق الشعبية والريفية ومع ذلك، فإن استخدامها بشكل غير منظم تسبب في مشاكل مرورية وتشويه للمظهر الحضري لذلك وضعت الحكومة إطارًا قانونيًا لترخيص هذه العربات، بهدف دمجها في المنظومة الرسمية.

إجراءات استخراج الرخصة

للحصول على رخصة لعربية الكارو، يتطلب الأمر اتباع مجموعة من الخطوات التي حددتها إدارة المرور، وتتضمن:

تقديم طلب الترخيص: يتم التوجه إلى وحدة المرور التابع لها صاحب العربة، وتقديم طلب رسمي للحصول على رخصة.

الأوراق المطلوبة

بطاقة الرقم القومي لصاحب العربة، على أن تكون سارية.

مستند يثبت ملكية العربة، مثل عقد شراء موثق.

شهادة فحص فني تثبت صلاحية العربة للاستخدام.

الرسوم المقررة: تختلف قيمة الرسوم حسب المنطقة والتفاصيل الفنية للعربة.

إجراء فحص بيطري للحيوان: إذا كانت العربة تُجر بواسطة حيوان مثل الحصان أو الحمار، يجب تقديم شهادة من هيئة الطب البيطري تؤكد خلو الحيوان من الأمراض.

شروط استخدام عربة الكارو المرخصة

الالتزام بالسير في المسارات المحددة التي تعلنها إدارات المرور لتجنب الزحام.

الحفاظ على نظافة الحيوان والعربة لتجنب أي شكاوى من المواطنين.

عدم تحميل العربة بأوزان زائدة عن طاقتها.

التحديات التي تواجه أصحاب الكارو

رغم بساطة الشروط، يواجه أصحاب عربات الكارو مشكلات متعددة، مثل ارتفاع رسوم الترخيص مقارنة بدخلهم اليومي، وصعوبة الالتزام باللوائح في بعض المناطق العشوائية التي تفتقر للتنظيم. بالإضافة إلى ذلك، يشكو البعض من المضايقات أو فرض غرامات مفرطة من الجهات المسؤولة.

بين الحفاظ على التراث والتنظيم

رخصة عربية الكارو ليست مجرد إجراء بيروقراطي؛ بل هي محاولة لتحقيق توازن بين الحفاظ على تراث عريق وتنظيم المجال العام. وبينما تمثل هذه العربات وسيلة عيش يومي للبعض، فإنها أيضًا جزء من هوية اجتماعية تستحق الدعم والتنظيم بدلًا من الإقصاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عربية الكارو شوارع مصر الشعبية نقل البضائع إجراءات استخراج الرخصة الأحياء القديمة
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

أخطر من الأمطار، الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين من هذه الظاهرة

بث مباشر، مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين ببطولة العالم للرجال 2025 لـ كرة اليد

أول تعليق من السيسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أول صور لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطي ومصرع وإصابة 10 أشخاص

بايدن يشرح مراحل صفقة غزة وموعد الوقف الكامل لإطلاق النار بالقطاع

ترامب يعلن رسميا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة: تمت الصفقة

الإعلان رسميا عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منوعات

المزيد

احتفالات في غزة قبيل الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

إنقاذ رجل وكلبه بعد سقوطهما ببحيرة متجمدة في بوسطن

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلى اليوم الأربعاء15/1/2025؟

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كيا موديل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خلال ملتقى السيرة النبوية، علماء الأزهر يوضحون الدروس المستفادة من الجهر بالدعوة

معنى نقموا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 من سورة البروج

هل يقبل صيام رمضان من تارك الصلاة والزكاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية