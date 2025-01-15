الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة اليوم لـ 38 شهيدًا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن 38 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء 26 منهم وسط القطاع وجنوبه.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 26 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 19 منهم وسط القطاع وجنوبه.

4 شهداء بقصف على رفح

واستشهد 4 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي على شمال وشرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جنين في الضفة الغربية.

 

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إن بي سي: اتفاق غزة على وشك الاكتمال

غارات للعدو الإسرائيلي على مخيم جنين 

وأكدت الوزارة استشهاد 4 أشخاص آخرين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف نفس المنطقة، وسط استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر الشديد في ظل العدوان الإسرائيلي الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة في قطاع غزة.

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رفح غزة مخيم جنين الضفة الغربية

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