الأربعاء 15 يناير 2025
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الاحتلال ينسف مسجدًا ويقتل مدنيين، آخر جرائم الكيان الصهيوني قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

آخر جرائم الاحتلال
آخر جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآخر عملية هدم ونسف، قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل ساعات قليلة من توقع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أكد أحد المصادر الفلسطينية أنه تم بالفعل، ولكن الإعلان عن ذلك متوقف لحين الاتفاق حول آليات تنفيذ الاستحقاقات.

الإحتلال الإسرائيلي ينسف مئذنة مسجد

ويظهر المقطع قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بنسف مئذنة مسجد، وهدم أحد المنازل في شمال قطاع غزة، وذلك برغم الموافقة على بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يتضمن الانسحاب الكامل من القطاع على مراحل.

 

كما كشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن آخر الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، حيث قامت طائرة مسيرة للاحتلال بقصف مجموع من الأهالي علي كف موراج الغربي شمالي مدينة رفح، ما أسفر عن 5 أصابات بين سكان غزة أحدهم خطيرة، كما إطلقت آليات الاحتلال النار في شرق بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خانيونس.

قتل مدنيين إبادة ومجازر بآخر جرائم الاحتلال

كما أسفر قصف الإحتلال الإسرائيلي عن استشهاد فلسطينيين جراء استهداف من الاحتلال لمجموعة من الأهالي شرق مدينة رفح، وتم نقلهما إلى المشفى الأوروبي في خانيونس، وقام الأهالي بتشييع جثامين شهــــداء عائلتي شقورة وصالحة في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

نسف مأذنة مسجد ومنزل في شمال غزة، فيتو
نسف مأذنة مسجد ومنزل في شمال غزة، فيتو


وأكد النشطاء الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إبادته ومجازره بحق المدنيين في قطاع غزة، قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأكد خبراء السياسة أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تفخيخ الاتفاق وعرقلته في اللحظات الأخيرة.

المراسل العسكري الإسرائيلي، هليل بيتون روزين: "من كان يصدق أنه بعد الهجوم الذي ارتُكب ضدنا في 7 أكتوبر سنخضع لمن نفذه ونتنازل له ونمنحه ما يريده لكي يعيد لنا جزءًا ممن اختطفهم منا".

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