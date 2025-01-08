سر اعتذار محمد منير عن عدم حضور احتفالية يوم الثقافة المصري

كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة عن سبب اعتذار المطرب الكبير محمد منير لعدم حضور وتسليم تكريمه بيوم الثقافة المصرية.

سبب اعتذار محمد منير عن عدم الحضور

وقال وزير الثقافة إن اعتذار محمد منير عن عدم الحضور جاء بسبب ظرف صحي صعب يمر به الفنان، وستتوجه وزارة الثقافة لمنزل الكينج لتسليمه التكريم الخاص به.

احتفالية يوم الثقافة المصري

وكانت استقبلت دار الأوبرا المصرية احتفالية "يوم الثقافة"، التي تنظمها وزارة الثقافة على المسرح الكبير، وقدم الحفل الفنان المتميز فتحي عبد الوهاب وسط حضور فني وثقافى كبير.

ومن أبرز الحضور المخرج مروان حامد، الشيخ ياسين التهامي، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والمخرج امير رمسيس، والفنان انتصار عبد الفتاح.

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