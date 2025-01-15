الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

وول ستريت جورنال: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

مفاوضات الأسرى بين
مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل، فيتو

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها: إن المفاوضين استأنفوا اليوم الاربعاء نشاطهم بالدوحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

كما نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حقق تقدما لتعزيز دعم الصفقة داخل حكومته دون أصوات اليمين المتطرف.

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وذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن وزير المالية للكيان الإسرائيلي المحتل سموتريتش اشترط للبقاء بالحكومة الالتزام بالعودة للقتال بعد اليوم الـ42 من الصفقة، وتقليص المساعدات الإنسانية والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير  اليوم الأربعاء، أن وزير مالية الإحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لم يحسم أمره بشأن صفقة الرهائن.

موقف سموتريتش من صفقة الأسرى 


وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها أن سموتريتش لم يوضح في بيانه اليوم كيف ينوي التصويت على الصفقة المتبلورة من المفاوضات.

ونقل موقع واللا العبري عن مصادر أمنية قولها: إن جيش الاحتلال  الإسرائيلي لم يتلق تعليمات بتغيير أساليب القتال في قطاع غزة رغم تقدم المفاوضات.

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صفقة تبادل الأسرى حماس إسرائيل نتنياهو

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