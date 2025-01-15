الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

الإدارة السورية الجديدة تعلن إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع دول جوار

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة، فيتو

أكد وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أسامة أبو زيد، أن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعي الماء والكهرباء وباتت تواجه تحديات عدة أبرزها السعي لإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار.

أزمات مياه الشرب

وقال أبو زيد في حواره مع قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم: إن الجولات على المؤسسات العامة لمياه الشرب كشفت عن وجود بنية تحتية متهالكة نتيجة لتصرفات النظام السابق فضلا عن ما حدث بسبب الحرب.

وتحدث أبو زيد عن أبرز الأزمات التي تعاني منها مؤسسات المياه مشيرا إلى وجود "نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه،  إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل  هذه المحطات".

 المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة

وتابع أن هناك "نقصا حادا في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".

كما أشار إلى ضعف الكادر البشري القائم على العمل بوزارة الموارد المالية وعدم متابعته للتقنيات البرمجية الحديثة، ما يستلزم تنمية الموارد البشرية.

 خطة لتطوير واقع مياه الشرب

وأوضح الوزير أن هناك خطة وضعتها الوزارة تقوم على تقييم الاحتياج من خلال مديريات التخطيط والعمل من خلال الفرق الهندسية لتطوير واقع مياه الشرب في الجهات المختلفة وبالمؤسسات كافة لا سيما وأن المؤسسات العامة لمياه الشرب تضم في بنيتها وحدات اقتصادية وعددا من المحطات.

وتطرق أبو زيد إلى المصاعب التي تخلقها العقوبات المفروضة على سوريا مشيرا إلى أن "العقوبات تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى ونسعى لإزالة هذه العقوبات".

كما أشار إلى مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار.

وشدد على أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع.

لتحسين واقع مياه الشرب في المحطات السورية

وتعهد أبو زيد ببذل الجهد لتحسين واقع مياه الشرب في المحطات السورية على مختلف المستويات بداء من المصادر مرورا بالشبكات وصولا إلى المستفيد والمناطق المدمرة.

ولفت إلى أن المناطق المدمرة تعد أولوية لدى الوزارة وسيتم إعداد دراسات لإعادة تأهيل المحطات وتطوير البنية التحتية فيها.

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اسامة ابو زيد وزير الموارد المائية في الإدارة السورية مياه الشرب الاتفاقات المائية الاتفاقات المائية مع دول الجوار مؤسسات المياه الأردن والعراق ولبنان وتركيا

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