صحة الشرقية تعلن تنفيذ المبادرات ورش اليرقات بإدارة فاقوس الصحية
أكدت الدكتورة مني عبد العزيز الطحاوي، مدير إدارة فاقوس الصحية استمرار الجهود المكثفة من فريق مكافحة ناقلات الأمراض برش يرقات الذباب والبعوض والناموس، بحسب الخطة الموضوعة برش جميع الشوارع، تنفيذا لتعليمات الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.
استكشاف يرقات البعوض بمصرف البطيخ
وقامت المكافحة، اليوم الثلاثاء، بمكافحة واستكشاف يرقات البعوض بمصرف البطيخ وترعة أولاد عابدين وترصد حشري واستكشاف يرقات البعوض مياه عزبه ومكافحة الذباب البالغ وايضا تشغيل جهاز الضباب بمنطقه كفر الحوت والمستشفيات والتأمين الصحي.
منسق المبادرات بالادارة
وأوضحت أن الدكتور السيد الخطاري منسق المبادرات بالإدارة استمرار فعاليات حملة ١٠٠ يوم صحه فاعليتها من جميع الوحدات الصحيه ومن خلال الفرق المتنقلة.
الكشف المبكر لحديثى الولادة عن ضعف السمع
وقالت مديرة الادارة الصحية أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة من صحة المرأه والكشف المبكر لحديثي الولادة عن ضعف السمع وصحه الام والجنين والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.
فحص المقبلين على الزواج
بالإضافة إلى فحص المقبلين على الزواج، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالةوالتشخيص والعلاج.
تكثيف التوعية بالخدمات الصحية المقدمة
كما تهدف مبادرة ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.
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