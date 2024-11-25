صحة فاقوس بالشرقية تواصل جهود التصدي للناموس والحشرات الناقلة للأمراض

قالت الدكتورة منى عبدالعزيز الطحاوى مدير عام ادارة فاقوس للشؤون الصحية انه بناء على توجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل أول وزارة الصحة بـ محافظة الشرقية، قامت الإدارة بحملة موسعة لرش البعوض والناموس والحشرات الناقلة للأمراض.

حملة متنوعة بفاقوس شرقية -فيتو

خطة موضوعة للرش بجميع الشوارع

واكدت الطحاوى استمرار الجهود المكثفة من فريق مكافحة ناقلات الأمراض برش يرقات الذباب والبعوض والناموس بحسب الخطة الموضوعة برش جميع الشوارع وأماكن توالد الذباب.

حملة متنوعة بفاقوس شرقية -فيتو

فريق مكافحة ناقلات الأمراض واليرقات

وقد قام فريق المكافحة بالإدارة الصحية بفاقوس بمكافحة واستكشاف يرقات البعوض بمصرف المناحر وترعة النمروط وترصد حشري بعوض بالغ واستكشاف يرقات البعوض مياه عزبة ومكافحة الذباب البالغ بمنطقة مساكن كوبري الوحدة ومساكن الزراعة.

حملة متنوعة بفاقوس شرقية -فيتو

مراقبة الأغذية تحرر 10 محاضر متنوعة

وقام فريق مكتب مراقبة الاغذية اليوم بحملة تحت اشراف انور الخياط رئيس قسم مراقبه الاغذيه حيث تم المرور على سوق بالارياف وحرر ٦محاضر ٣٣،،٤محاضر ٧٠٧ وتم إعدام ٢٠ لتر بوظه و٤٣ لتر مشروبات ملونه و٢٥ كيلو اغذيه مختلفه و٣٩ كيلو خضروات للتغير في خواصها الطبيعيه.

حملة متنوعة بفاقوس شرقية -فيتو

متابعة العمل بالوحدات الصحية

كما تم اليوم ايضا المرور علي العديد من الوحدات الصحيه لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين ومتابعه العمل بالمبادرات الرئاسيه والتطعيمات الدورية ومدي توافر الادويه ومتابعه الملفات والوقوف علي مستوي الخدمه الطبيه المقدمه للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه تجاه المقصرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.