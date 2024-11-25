الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة فاقوس بالشرقية تواصل جهود التصدي للناموس والحشرات الناقلة للأمراض

صحةفاقوس رش اليرقات
صحةفاقوس رش اليرقات وضبط اغذيةغير صالحةومتابعةسيرالعمل

قالت الدكتورة منى عبدالعزيز الطحاوى مدير عام ادارة فاقوس للشؤون الصحية انه بناء على توجيهات الدكتور هاني جميعه  وكيل أول وزارة الصحة بـ محافظة الشرقية، قامت الإدارة بحملة موسعة لرش البعوض والناموس والحشرات الناقلة للأمراض.  

حملة متنوعة بفاقوس شرقية -فيتو
حملة متنوعة بفاقوس شرقية -فيتو

صحة الشرقية: مرور لجنة الإدارات الفنية على مستشفى فاقوس

خطة موضوعة للرش بجميع الشوارع 

واكدت  الطحاوى استمرار الجهود المكثفة من فريق مكافحة ناقلات الأمراض برش يرقات الذباب والبعوض والناموس بحسب الخطة الموضوعة برش جميع الشوارع وأماكن توالد الذباب.

حملة متنوعة بفاقوس شرقية -فيتو
حملة متنوعة بفاقوس شرقية -فيتو

فريق مكافحة ناقلات الأمراض واليرقات 

 وقد قام  فريق المكافحة بالإدارة الصحية بفاقوس بمكافحة واستكشاف  يرقات البعوض بمصرف المناحر وترعة النمروط وترصد حشري بعوض بالغ واستكشاف يرقات البعوض مياه عزبة ومكافحة الذباب البالغ بمنطقة مساكن كوبري الوحدة ومساكن الزراعة.

حملة متنوعة بفاقوس شرقية -فيتو
حملة متنوعة بفاقوس شرقية -فيتو

مراقبة الأغذية تحرر 10 محاضر متنوعة 

وقام  فريق مكتب مراقبة الاغذية اليوم  بحملة  تحت اشراف انور الخياط رئيس قسم مراقبه الاغذيه  حيث تم المرور على سوق بالارياف وحرر ٦محاضر ٣٣،،٤محاضر ٧٠٧ وتم إعدام ٢٠ لتر بوظه و٤٣ لتر مشروبات ملونه و٢٥ كيلو اغذيه مختلفه و٣٩ كيلو خضروات للتغير في خواصها الطبيعيه.

صحة الشرقية تعلن تنفيذ المبادرات ورش اليرقات بإدارة فاقوس الصحية

حملة متنوعة بفاقوس شرقية -فيتو
حملة متنوعة بفاقوس شرقية -فيتو

متابعة العمل بالوحدات الصحية 

كما تم اليوم ايضا المرور علي العديد من الوحدات الصحيه لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين ومتابعه العمل بالمبادرات الرئاسيه والتطعيمات الدورية  ومدي توافر الادويه ومتابعه الملفات والوقوف علي مستوي الخدمه الطبيه المقدمه للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه تجاه المقصرين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة منى عبدالعزيز الطحاوى مديرة ادارة فاقوس للشؤون الصحية محافظة الشرقية الدكتور هانى جميعة وكيل اول وزارة الصحة حملة موسعة رش الباعوض

مواد متعلقة

صحة الشرقية: مرور لجنة الإدارات الفنية على مستشفى فاقوس

صحة الشرقية تعلن تنفيذ المبادرات ورش اليرقات بإدارة فاقوس الصحية

صحة الشرقية: استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بـ فاقوس

صحة الشرقية: إجراء ٧ مناظير قولون للمواطنين بمركز فاقوس

الأكثر قراءة

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

نداء استغاثة للانشات سفاري سفاجا بالبحث عن ناجين في غرق يخت "سي ستوري"

تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

إلزام مرتضى منصور بدفع تعويض نصف مليون جنيه في قضية سب الخطيب

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

منوعات

المزيد

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية