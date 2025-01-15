مصر والسودان يتفقان على التنسيق لحماية الأمن المائي دون تهاون

عقدت جلسة مباحثات رسمية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ود. علي يوسف الشريف وزير خارجية السودان فى بورتسودان اليوم الأربعاء.



وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن وزير الخارجية أعرب عن تقديره لزيادة وتيرة اللقاءات مع نظيره السوداني بما يتناسب مع عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على دعم مصر الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية.

وأكد وزير الخارجية أهمية تحقيق وقف إطلاق النار، والحرص على بذل كافة الجهود لاستعادة أمن واستقرار السودان الشقيق، معربا عن التقدير للخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، بما يعكس الحرص على رفع المعاناة عن المواطنين السودانيين.



ضمان استئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الإفريقي

وأضاف السفير خلاف أن الوزير عبد العاطى أعرب عن سعادته بعقد امتحانات الثانوية العامة لحوالي ٢٨ ألف طالب من أبناء الجالية السودانية في مصر مؤخرًا، وذلك في إطار الأهمية التي توليها مصر لمساعدتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية.

أمين المصالح الوجودية المشتركة للشعبين

كما استعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الجهود التي تبذلها مصر من أجل ضمان استئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أوجه انخراطها بفاعلية في المساعي الإقليمية والدولية المختلفة في إطار الحرص على الحفاظ على أمن واستقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

وتناول الوزيران ملف الأمن المائي، حيث أعربا عن تثمينهما التعاون والتنسيق المستمر بشأن هذه القضية الحيوية بغرض تأمين المصالح الوجودية المشتركة للشعبين، واتفقا على استمرار التنسيق بصورة وثيقة بما يضمن صون وحماية الأمن المائي لكلا البلدين باعتباره أمرًا لا تهاون فيه.

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