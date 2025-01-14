الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريشي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة مع نظيره الموريشي، فيتو

 أجرى الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم اتصالًا هاتفيًا مع دهاننجاي رامفول وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية لدولة موريشيوس، حيث تم استعراض أوجه التعاون المشترك وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

 

نجاح موريشيوس في عقد الانتخابات في نوفمبر الماضي

 استهل الدكتور بدر عبد العاطي الاتصال بتقديم التهنئة على نجاح موريشيوس في عقد الانتخابات في نوفمبر الماضي وتعيين "رامفول" وزيرًا للخارجية في تشكيل الحكومة الجديدة. 

 

استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في المجالات ذات الأولوية للجانب الموريشي

وأكد حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع موريشيوس في كافة المجالات، معربًا عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في المجالات ذات الأولوية للجانب الموريشي مثل تنمية المزارع السمكية، وإعادة تأهيل وهيكلة ميناء بورت لويس، وإنشاء أحياء حكومية إسوة بتجربة العاصمة الإدارية في مصر، فضلًا عن زيادة الدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر الموريشية في المجالات ذات الأولوية.

 

 تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

كما بحث الوزيران تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وناقشا آفاق توسيع الاستثمارات المشتركة وتوقيع اتفاق إنشاء لجنة تجارية مشتركة وعقد منتدى أعمال تجاري بين البلدين. 

كما تناول الجانبان القضايا الإقليمية الراهنة، وأكدا على أهمية تبادل تأييد الترشيحات في المناصب الدولية ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية للدول النامية والقارة الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي موريشيوس تعزيز العلاقات الثنائية استعداد مصر الاستثمارات المشتركة

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

وزير الخارجية السوري يتوجه إلى تركيا في أول زيارة رسمية

وزير الخارجية اللبناني: بيروت وسوريا بحاجة لخطة عربية مشتركة مثل "خطة مارشال"

وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية تبني عملية سياسية يشارك فيها جميع السوريين

وزير الخارجية والهجرة يجتمع بنظيره البحريني على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا
ads

الأكثر قراءة

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش

رسميًا، بدء الإفراج عن سيارات المعاقين من الموانئ

إقالة معلم بالجيزة لنشره امتحان على مواقع التواصل الاجتماعي

النواب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

زغلول صيام يكتب: نجم مونديال 90 يعاني.. أين وزير الرياضة وأبو ريدة؟!

إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي

أفضل سفير لمصر، كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول

عضو مجلس الإسماعيلي: الأهلي يضم عمر الساعي حتى لا ينتقل إلى الزمالك

منوعات

المزيد

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الأمريكي المنتخب

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

الكيلو يبدأ من 350 جنيهًا، أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم بيرسي تاو مع الأهلي بعد انتقاله لفريق قطر القطري؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة طه وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

هل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟، الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية