مقتل شاب على يد صديقه لخلافهما على أرباح تجارة المخدرات في الغربية

شهدت قرية دماط التابعة لمركز ومدينة قطور بـ محافظة الغربية، حالة من الذعر بسبب إقدام شاب علي قتل آخر طعنا بالسكين، وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقي اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بمقتل شاب على يد آخر بقرية دماط التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الجثة لشاب في بداية العقد الثالث من عمرة ويدعى "ح.أ.ش" مقيم بذات القرية، والقاتل يدعى "أ.ط" والسبب وراء القتل وجود خلافات مادية بينهما علي تجارة المواد المخدرة، مما ترتب عليها قيام القاتل بطعن المجني عليه طعنة نافذة بالقلب، وسقوطه على الأرض جثة هامدة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

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