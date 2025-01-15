الأربعاء 15 يناير 2025
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محافظات

وكيل تعليم الغربية: منع دخول ساعات إلكترونية وسماعات لاسلكية للجان الامتحان

امتحانات
امتحانات

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، بجولة تفقدية بعدة مدارس بمدينة السنطة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت السبت الماضي الموافق الحادي عشر من يناير، وتستمر حتى غدا الخميس.

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عدم تواجد أي ساعات إلكترونية أو سماعات لاسلكية

اطمأن وكيل تعليم الغربية إلى حسن سير الامتحان باللجان، وشدد باتباع التعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة، والتأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول برفقة أي طالب وطالبة، والتأكد من عدم تواجد أي ساعات إلكترونية أو سماعات لاسلكية برفقة الطالبات، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش.


بضرورة ختم أوراق الأسئلة لجميع الطلاب 

قام "وكيل تعليم الغربية" بمتابعة الكنترول الداخلي بالمدرسة، ووجه بضرورة ختم أوراق الأسئلة لجميع الطلاب من الوجهين لكل مادة، ومراعاة التصحيح اليومي أولًا بأول لكل مادة، والرصد بالشيتات الورقية والالكترونية، وعدم استخدام المزيل أو أقلام الرصاص في الشيتات الورقية.

منع اصطحاب المحمول داخل اللجان

واطمأن وكيل تعليم الغربية إلى سير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، ووجه بضرورة منع اصطحاب المحمول داخل اللجان، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين جميع الطلاب داخل اللجنة الواحدة، موجهًا بتوفير مكان مناسب للجان الخاصة بكل مدرسة.

عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان

وخلال متابعته لمدارس اليوم، تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقًا لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولًا بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح والرصد الإلكتروني والورقي، ومراعاة صالح جميع الطلاب، وقدم الشكر لمديري المدارس للانضباط والنظافة والنظام، وتحقيق الهدوء داخل اللجان.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أنه نحو 432641 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية، ونحو 162327 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، ونحو 102019 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، و62790 طالبا وطالبة من طلاب التعليم الفني، يؤدون اليوم الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة لكل صف دراسي ونوعية ومرحلة.

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