الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

انقسام في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

نقل موقع واللا العبري عن مصادر أمنية قولها  إن جيش الاحتلال  الإسرائيلي لم يتلق تعليمات بتغيير أساليب القتال في قطاع غزة رغم تقدم المفاوضات.

 انقسام بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بخصوص صفقة الأسرى مع حماس 
 

وأضافت المصادر الأمنية في حديثها مع الموقع العبري: "هناك انقسام في المؤسسة الأمنية بشأن التنازلات التي قد تحصل عليها حماس في الصفقة".
 

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استشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

وأكدت المصادر أن حركة حماس نجحت في تجنيد مزيد من العناصر، وتستخدم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وسائل لم يكن يعرفها.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير  اليوم الأربعاء، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لم يحسم أمره بشأن صفقة الرهائن.

موقف سموتريتش من صفقة الأسرى 


وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها أن سموتريتش لم يوضح في بيانه اليوم كيف ينوي التصويت على الصفقة المتبلورة من المفاوضات.

وفي سياق متصل  قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيعرض على الحكومة الإسرائيلية للتصويت عليه بشكل نهائي.

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صفقة الأسرى جيش الاحتلال غزة حماس

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