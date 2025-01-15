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خارج الحدود

المقاومة تقضي على طاقم من لواء ناحال بجيش الاحتلال في غزة

قتلى لواء ناحال،
قتلى لواء ناحال، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن طاقما كاملا من لواء "ناحال" في جيش الاحتلال، قضي عليه في كمائن المقاومة في بيت حانون خلال الأيام القليلة الماضية.

 

خسائر لواء ناحال الإسرائيلي في غزة

وحسب القناة 12 العبرية، كانت آخر خسائر اللواء الذي تلقى ضربة موجهة في عملية طوفان الأقصى، كونه يعمل ضمن فرقة غزة، مقتل خمسة من ضباطه وجنوده، في استهداف منزل في بيت حانون، بقذيفة مضادة للتحصينات، أدت إلى انهيار منزل على رؤوسهم، فضلا عن إصابة ثمانية بجروح خطرة.

 

فيما وصل عدد قتلى وجرحى كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "ناحال" إلى 13 من أصل 17، بعد أشهر من القتال في غزة.

 

القضاء على فريق يعرف باسم Z1

وكشفت القناة 12، أن كافة القتلى، ينتمون إلى فريق يعرف باسم "Z1" وعددهم 17 عنصرا، كانوا أنهوا دورة تدريبية قبل شهرين من عملية طوفان الأقصى، وكانوا أرسلوا للقتال في رفح.

 

وأثناء الانفجار العنيف الذي أدى إلى مقتل خمسة جنود، وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة، كان الفريق بأكمله متواجد في نفس المبنى، في إطار تطهير المباني في المنطقة.

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