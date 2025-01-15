الأربعاء 15 يناير 2025
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محافظات

شلل مروري في الغربية بسبب الشبورة المائية الكثيفة

الشبورة المائية
الشبورة المائية

تسببت الشبورة المائية في إعاقة حركة السيارات بجميع مدن محافظة الغربية صباح اليوم الأربعاء.

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شبورة ضبابية

استمرت الشبورة الضبابية في نواحي محافظة الغربية الأمر الذي جعل حركة الشارع عمومًا تسير ببطء شديد، في الوقت الذي لا تزال فيه حالة الطقس غير مستقرة.

وتسببت الشبورة المائية الكثيفة في حجب الرؤية على الطريق المؤدي إلى طريق القاهرة ـ طنطا ـ الإسكندرية وطنطا كفر الشيخ الجديد.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

طقس اليوم في محافظة الغربية، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا اليوم الأربعاء، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة

وطالبت هيئة الأرصاد، قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، كما نصحت بالتالي أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق:
- القيادة بهدوء تام.
- لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.
- إضاءة كشافات الشبورة المائية.
- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.
- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.
- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.
- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.
تغير مفاجئ في حالة الطقس

وعن حالة  الطقس اليوم أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3) درجات.
 وأشارت إلى أن الأجواء تميل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء دافئة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

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