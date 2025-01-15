الأربعاء 15 يناير 2025
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سياسة

كنيسة مار يوحنا في سان فرانسيسكو تحتفل بعيد شفيعها برسامة شمامسة

الانبا كاراس
الانبا كاراس

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب في سان فرانسيسكو، التابعة لمنطقة الأرشيديوسس، بعيد نياحة القديس يوحنا الحبيب.

ترأس نيافة الأنبا كاراس، أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرجينيا، صلوات عشية العيد، حيث قام بوضع الحنوط والأطياب على رفات القديس الموجودة بالكنيسة.

كما صلى نيافة الأنبا كاراس قداس العيد، وخلاله قام برسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبتي "إبصالتس" و"إيبذياكون".

واختتم الأنبا كاراس الاحتفالات بعقد لقاء مع خدام الكنيسة، حيث ألقى كلمة روحية بعنوان "بركات الخدمة"، مشجعًا الجميع على الالتزام بروح الخدمة والعطاء.

الأنبا نوفير يشرح أهمية الشفاعة
 


احتفلت كنيسة الشهيد مارجرجس بالخصوص، بوصول جزء من رفات القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، في احتفال روحي حضره نيافة الأنبا نوفير، أسقف إيبارشية شبين القناطر، وعدد من كهنة الكنيسة والإيبارشية.

دور القديس حبيب جرجس في تأسيس الإكليريكية 
 


تضمن الاحتفال صلاة العشية والتماجيد، بالإضافة إلى زفة احتفالية لرفات القديس حبيب جرجس.
وألقى نيافة الأنبا نوفير كلمة روحية تناول فيها أهمية الشفاعة، مشيدًا بدور القديس حبيب جرجس في تأسيس الكلية الإكليريكية ومدارس الأحد، واصفًا إسهاماته بأنها "معجزة حقيقية رسخت أسس التعليم والإيمان السليم في الكنيسة".

وكان نيافة الأنبا نوفير قد تسلم، صباح أمس، رفات القديس حبيب جرجس من نيافة الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد.

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