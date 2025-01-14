في وجود رفات حبيب جرجس، الأنبا نوفير يشرح أهمية الشفاعة

احتفلت كنيسة الشهيد مارجرجس بالخصوص، بوصول جزء من رفات القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، في احتفال روحي حضره نيافة الأنبا نوفير، أسقف إيبارشية شبين القناطر، وعدد من كهنة الكنيسة والإيبارشية.

أهمية الشفاعة

تضمن الاحتفال صلاة العشية والتماجيد، بالإضافة إلى زفة احتفالية لرفات القديس حبيب جرجس.

وألقى نيافة الأنبا نوفير كلمة روحية تناول فيها أهمية الشفاعة، مشيدًا بدور القديس حبيب جرجس في تأسيس الكلية الإكليريكية ومدارس الأحد، واصفًا إسهاماته بأنها "معجزة حقيقية رسخت أسس التعليم والإيمان السليم في الكنيسة".

وكان نيافة الأنبا نوفير قد تسلم، صباح أمس، رفات القديس حبيب جرجس من نيافة الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد.

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