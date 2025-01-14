البابا متاؤس الأول، الراعي الذي أضاء بنوره دروب الإيمان

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا القديس الأنبا متاؤس الأول، البطريرك السابع والثمانين للكرازة المرقسية، الذي رحل عن عالمنا في عام 1408م (1125 للشهداء)، بعد مسيرة روحية وحياة زاخرة بالنسك والخدمة امتدت لأكثر من 70 عامًا.

وُلِدَ البابا متاؤس الأول في قرية بني روح التابعة للأشمونين بمحافظة المنيا، حيث نشأ في أسرة مسيحية وتقوى منذ صغره. التحق بدير القديس أبو فانا ثم دير السيدة العذراء بالمحرق، حيث عُرف بتقشفه وفضائله، قبل أن ينتقل إلى دير القديس أنطونيوس الكبير، حيث اشتهر بين الرهبان بتواضعه وتقواه.

تجربة ومؤشرات إلهية

رغم محاولاته الابتعاد عن المجد الباطل، تكشفت علامات إلهية على دعوته ليكون بطريركًا، مثل رؤى داخل الهيكل أثناء الخدمة. وبعد وفاة البابا غبريال الرابع، اختير بالإجماع ليكون خليفة له. وعلى الرغم من محاولاته الهروب من هذا التكليف، تم العثور عليه بأعجوبة، وتمت سيامته بطريركًا عام 1378م.

خدمة متميزة واتصال قوي بالمجتمع

خلال فترة جلوسه على الكرسي البابوي التي امتدت لثلاثين عامًا، استمر البابا متاؤس الأول في حياته النسكية المتواضعة، مركّزًا على دعم الأديرة والرهبان والراهبات، وتكريس موارده لخدمة الفقراء. عُرف بكراماته الروحية وموهبة شفاء الأمراض، كما لعب دورًا رئيسيًا في تهدئة الأوضاع بين ملوك الحبشة والسلطان برقوق، الذي ربطته به علاقة ودية.

رحيله إلى السماء

تنبأ البابا بموعد انتقاله إلى السماء، ورحل بعد إصابته بحمى شديدة، ليُدفن بدير الخندق أسفل كنيسة القديس الأنبا رويس بالقاهرة. وترك البابا القديس إرثًا من القداسة والتقوى، في عصر تميز بوجود قديسين مثل الأنبا رويس والقديس مرقس الأنطوني.

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