أبو المكارم: 3.8 مليارات دولار صادرات مستهدفة من منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط بنهاية 2025

أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الصناعة المصرية مرشحة لتحقيق نمو كبير خلال الفترة المقبلة بدعم من مساعي الشركات لفتح أسواق تصديرية جديدة.

قطاع الصناعات الكيماوية من القطاعات الواعدة

وأضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية من القطاعات الواعدة، لما يتمتع به من قاعدة إنتاجية واسعة، وخبرات بشرية مدربة في مختلف التخصصات. مؤكدا أنه بمثابة القاطرة التي تُحرك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي في البلاد، حيث تُعد منتجاته من السلع الوسيطة والمدخلات الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية، كما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية وفقًا لخريطة مصر الاستثمارية.

أبوالمكارم: 3,8 مليارات دولار صادرات مستهدفة من منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط بنهاية 2025

وأشار إلى أن المجلس يخطط للوصول بصادرات مصر من مختلف منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط نحو 3,8 مليارات دولار بنهاية 2025، وذلك بدعم من تكثيف المشاركة في المعارض المحلية والخارجية والتوسع في البعثات التجارية.

غدا انطلاق "أفروبلاست" لتكنولوجيا صناعات البلاستيك بمشاركة 300شركة من 15دولة

تنطلق غدا الخميس فعاليات الدورة الثانية لمعرض "أفروبلاست" المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة في الفترة من 16 إلى 19 يناير 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.



تُقام النسخة الحالية للمعرض تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبدعم غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.



يشارك في المعرض أكثر من 300 عارض من 15 دولة عربية وأجنبية، مما يعكس زخمًا كبيرًا في تنوع المعروض من اامواد الخام وتلسلع الوسيطة والمنتجات النهائية والماكينات والتقنيات والحلول لمختلف صناعات اللدائن والبلاستيك والمطاط.

بعثة مشترٍين دوليين تزور المعرض للتعرف على أحدث تقنيات صناعات البلاستيك

وسيخصص جناح لمنتجات البلاستيك متعددة الاستخدامات داخل المعرض وسيضم حوالي 30 عارضًا، وذلك بهدف إبراز أحدث المنتجات، والمساعدة في توقيع عقود تصديرية مع الزوار والمشترين الدوليين.



يضم المعرض عددًا من الفعاليات والمؤتمرات والجلسات النقاشية التي يصل عددها إلي 15 جلسة يديرها ويشارك بها خبراء ومتخصصون ومسؤولون حكوميون،وشركاء استراتيجيين وذلك لتسليط الضوء على توطين الصناعة المحلية وتمكين الشركات من اختراق الأسواق التصديرية الجديدة في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، والاشتراطات والمواصفات المطلوبة دوليًا.



والتوعية باحدث متطلبات الأسواق للبلاستيك المستدام وتحويل المخلفات إلي موارد مستديمة، وإدارة الجودة في صناعة البلاستيك وأهمية المعايير العالمية في تحسين جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات



وتسعى النسخة الحالية من "أفروبلاست" إلى زيادة عدد الصفقات التصديرية بنسبة 100% مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

مجيد: المعرض منصة فعّالة تتيح للشركات العارضة الوصول إلى 12 سوقًا تصديريًا

من جانبه، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن معرض "أفروبلاست" يُعد منصة فعّالة تتيح للشركات العارضة الوصول إلى أسواق 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يُسهم في تعزيز الحلول المستدامة لمعالجة مشكلة تدوير وتقليل النفايات البلاستيكية بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية لتطوير القطاع الصناعي



حيث يعد المعرض بمثابة منصة أعمال يعرض المشاركون من خلالها أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الصناعية لدعم مختلف قطاعات الأعمال في مجالات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة



وأشار المهندس أحمد مصطفى، مدير معرض "أفروبلاست"، إلى أن المعرض يهدف إلى أن يكون الملتقى الإقليمي الأمثل لصناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، حيث يوفر منصة شاملة تتيح للشركات والزوار اتخاذ القرارات التعاقدية بشكل فوري.وأكد أن الحملة الترويجية للمعرض تستهدف جذب الزوار المتخصصين من مصر ودول الجوار.



وتشير التوقعات الأولية بناءً على تسجيل الحضور أن المعرض سيشهد زيارة حوالي 15 ألف زائر مصري، بالإضافة إلى أكثر من 50 مشترٍ دولي خلال فترة انعقاده التي تستمر 4 أيام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.