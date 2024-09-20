موسم جديد لعرض الأرتيست على مسرح مركز الهناجر للفنون، اعرف التفاصيل

يعود العرض المسرحي “الأرتيست” لجمهوره من جديد على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك ابتداءا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري، في تمام الثامنة مساء.

عرض "الأرتيست" تأليف وإخراج محمد زكي، وتبلغ سعر التذكرة ثلاثون جنيها.

عرض الأرتيست

ويناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزًا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

أبطال مسرحية الأرتيست

ويشارك في بطولة العرض عدد من الفنانين، منهم هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

الديكور من تصميم فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس، ويشارك في التأليف أسماء السيد.